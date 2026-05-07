Diana Buzoianu: 33 de tone de deşeuri confiscate la Sinteşti – Jilava. Sancţiuni record pentru arderi ilegale

Sursa foto: facebook.com/DianaBuzoianu

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat joi că 33 de tone de deşeuri au fost confiscate în urma unei noi intervenţii a Gărzii Naţionale de Mediu în zona Sinteşti – Jilava, una dintre cele mai afectate de arderile ilegale de deşeuri din apropierea Capitalei.

Potrivit unui mesaj publicat pe Facebook, comisarii Gărzii de Mediu au aplicat două sancţiuni contravenţionale, au dispus două măsuri de sistare a activităţii şi au formulat o sesizare penală care completează un dosar deja aflat în lucru.

Controlul a fost desfăşurat de Garda Naţională de Mediu împreună cu Jandarmeria Română şi a implicat 41 de efective. Acţiunea a vizat identificarea activităţilor ilegale legate de gestionarea şi arderea deşeurilor.

Ministra Mediului a prezentat şi bilanţul intervenţiilor din 2025 în domeniul combaterii arderilor ilegale, despre care spune că au atins „cel mai ridicat nivel din ultimii ani”.

Potrivit datelor prezentate, în acest an au fost realizate 643 de controale, comparativ cu 212 în 2021 şi 155 în 2024. Totodată, autorităţile au aplicat sancţiuni în valoare de aproape 10 milioane de lei, cele mai mari din ultimii şase ani.

În urma controalelor, au fost confiscate peste 1.500 de tone de deşeuri şi au fost înregistrate peste 300 de plângeri penale, în cadrul acţiunilor comune desfăşurate împreună cu Poliţia şi Jandarmeria.

„Fenomenul arderilor ilegale funcţionează ca o economie paralelă alimentată de fluxuri necontrolate de deşeuri. Combaterea lui înseamnă intervenţii constante, controale în teren şi blocarea surselor care întreţin aceste activităţi”, a afirmat ministra Mediului.

Aceasta a precizat că ministerul a investit prin PNRR în dotarea comisarilor de mediu cu drone, bodycam-uri şi sisteme de monitorizare pentru creşterea capacităţii de intervenţie şi îmbunătăţirea probatoriului.

În paralel, Ministerul Mediului a finalizat un proiect de ordonanţă de urgenţă privind reglementarea mai strictă a fluxurilor de produse second-hand, măsură despre care Diana Buzoianu spune că ar urma să limiteze sursele care alimentează activităţile ilegale legate de deşeuri.

