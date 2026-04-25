Diana Buzoianu anunţă că nu va aproba bugetul pentru Romsilva dacă acesta nu va include fonduri pentru bodycam pentru pădurari

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, anunţă că nu va fi de acord cu bugetul pe acest an al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva dacă acesta nu va cuprinde şi fonduri pentru camere video pe care pădurarii să le poarte asupra lor în timpul serviciului (bodycam).

„Pentru bodycam-uri, eu vă spun foarte clar: dacă eu voi fi ministrul Mediului în momentul în care se va aproba bugetul Romsilva, eu nu voi aproba un buget care nu cuprinde banii necesari pentru bodycam-uri. Este foarte simplu, pentru că avem nevoie de această investiţie. Încearcă să o întoarcă pe toate părţile, că au nevoie, că nu au nevoie, că hai să vedem... Este foarte simplu, este o investiţie critică pentru siguranţa pădurarilor”, a declarat Diana Buzoianu sâmbătă după amiază, într-o emisiune la TVR Info.

Ministrul a explicat că directorul general al regiei a deţinut timp de 15 ani funcţia de director de investiţii, timp în care Romsilva a construit un hotel de lux în Bucureşti, fără a găsi însă sursa pentru pentru bodycam necesare „pentru pădurarii de bună credinţă care sunt hărţuiţi şi ameninţaţi pe teren”. 

„Pentru că dacă îţi plui bodycam, nu îi ajută doar pe cei care sunt hărţuiţi, ci îi opreşte şi pe cei care sunt corupţi. Aici este de fapt problema, un calcul în care, până acum, în Romsilva, am câştigat, de fapt, partea mai degrabă care nu dorea interesul bun al pădurilor. Ce vreau eu să spun cu asta? Avem totuşi pârghii la minister. De aceea am spus că, măcar anul acesta, vor fi introduse foarte clar banii necesari pentru bodycam-uri”, subliniază Buzoianu.

Întrebată dacă, în opinia sa, este corupţia mare în Romsilva, Diana Buzoianu a răspuns că nu toţi angajaţii Regiei sunt corupţi.

„În Romsilva lucrează 14.000 de oameni. Din aceşti 14.000 de oameni sunt foarte mulţi oameni de bună credinţă. Eu am vorbit cu pădurari care au venit şi mi-au spus: ”Trebuie să scoateţi uscăciunile de aici pentru că noi nu mai putem respira, noi nu mai putem să ne facem treaba. Noi, cei care vrem să ne facem treaba, suntem marginalizaţi. Noi suntem ameninţaţi că se va găsi ac de cojocul nostru. Noi suntem ameninţaţi că, da, dar vezi, când intri în pădure, e important să te susţină cineva şi să-ţi ia cineva apărarea”. Am avut, efectiv, pădurari care au venit să-mi povestească cum practic au fost ameninţaţi, că ei în pădure, se duc să facă control şi dacă nu au pe nimeni în spate, e cam periculos să umble noaptea prin pădure. Am avut astfel de pădurari care au venit şi care ne-au spus aceste lucruri. Şi aceşti pădurari au nevoie de bodycam-uri şi nu doar de bodycam-uri, au nevoie de un sistem în în care Romsilva să-i protejeze, pentru oamenii aceştia noi trebuie să luptăm pentru că ei sunt anticorpii din instituţie”, a adăugat ministrul Mediului.

Acesta mai spune că nu vede niciun motiv pentru care în acest an Romsiva să nu cumpere aceste camere video cu care să fie dotaţi pădurarii.

