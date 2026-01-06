Diana Buzoianu demontează un fake news privind postul de șef la Apele Române: „Fie prostie, fie manipulare de doi lei”

La o zi de la lansarea procesului de selecție pentru șefia Apele Române, Diana Buzoianu a reclamat marți seară, 6 ianuarie, un fake news, potrivit căruia ar bloca accesul la selecţia pentru directorul instituției pentru toţi candidaţii care nu are avea carte de identitate electronică.

„Cam cât de disperate sunt grupurile de interes atacate de acțiunile ministerului încât să scrie zeci de articole azi că Ministerul Mediului ar bloca accesul la selecția pentru directorul Apele Române pentru toți candidații care nu are avea carte de identitate electronică?”, a scris ministra Mediului pe Facebook.

Aceasta a catalogat informația drept „un fake news de 2 lei”: „Fie prostie, fie manipulare de doi lei”.

În continuare, Buzoianu a ținut să precizeze că cei interesați trebuie să depună copie după cartea de identitate: „Orice forma de carte de identitate ar avea candidatul. Mă bucură să văd așa disperare pe grupurile de interese. Mă întristează, totuși, să știu ca aceste site-uri de otrăvit minți și împins ură la comandă ajung la mii de oameni zilnic.

Eu voi continua munca. Și voi spune toate informațiile corect. Propaganda ieftină și fake news-urile nu vor acea câștig de cauză. A, și nu uitați: toți experții care vor să își depună dosarul complet pentru rolul de director Apele Române pot face asta până pe data de 12 inclusiv”.

Amintim că funcţia de director general al Apelor Române a rămas vacantă după ce Florin Ghiţă a demisionat, în urma scandalului apei potabile din Prahova.

Termenul limită de depunere a candidaturilor este 12 ianuarie. Interviurile, programate în intervalul 14 - 16 ianuarie, vor fi înregistrate şi publicate.

Editor : A.M.G.