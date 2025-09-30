Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că problema clădirilor construite în spațiile verzi destinate agrementului, precum parcurile, ar trebui abordată în interiorul Coaliței de guvernare. „Ar trebui să ne asumăm faptul că nu vom mai putea să avem o legislație care este prea laxă cu oamenii care distrug spațiile verzi”, a subliniat demnitarul, adăugând că, din punctul său de vedere, măsura ar trebui să fie clară: o interdicție de a se construi în astfel de zone, pentru că „nu putem trăi în niște cuptoare cu microunde, în orașe sufocate de ciment”.

Invitată în studioul Digi24, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost categorică în privința construirii clădirilor în parcuri: „Va trebui să ne asumăm în Coaliție că nu vom mai putea să avem o legislație care este prea laxă cu oamenii care distrug spațiile verzi”. Ministrul a vorbit, în acest context, despre retrocedările spațiilor publice verzi, dând exemplu cazul Parcului IOR din sectorul 3 al Capitalei.

„Exact ca parcul IOR sunt aproape toate parcurile din București - pentru că toate parcurile din București au spații retrocedate, parcuri istorice, au spații retrocedate către privat. Păi ce-ar fi ca de mâine începând să facă toți privații ce au făcut acolo? (...) Din punctul meu de vedere, trebuie să fie declarate toate aceste spații spații verzi zone pe care să nu se mai poată construi - că sunt la privat, că sunt publice, să fie spații verzi pe care să nu se poată construi. Odată ce le-ai declarat ca spații verzi, să nu mai existe posibilitatea PUZ-urilor, adică să vină cineva și să spună aici se construiește, putem să construim un bloc de 10 etaje...”, a explicat demnitarul.

Ne furăm singuri căciula. Noi nu putem trăi în niște cuptoare cu microunde. Orașele noastre nu pot să fie sufocate de ciment, pentru că dacă orașele noastre sunt sufocate, ne sufocăm pe noi, la propriu. Noi avem nevoie de aceste spații verzi. Mă surprinde că, nu de puține ori, vorbesc cu reprezentanți din autoritățile publice care nu înțeleg acest lucru minimal și se gândesc doar la niște profituri sau niște beneficii economice pe termen scurt, aruncând la gunoi, poate, sănătatea milioane de oameni pe termen lung.

În cazul parcului natural Delta Văcărești, ministrul Mediului a precizat că zona este în mod legal protejată, însă „problema este de cele mai multe ori de control - de control și de amenzi. În momentul în care se întâmplă astfel de lucruri, dacă nu există consecințe imediate și dure, în mod evident că ele se vor întâmpla în continuare. (...) Aici în mod normal ar fi trebuit să fie inclusiv Poliția, pentru că Parcul Văcărești este, dacă nu mă înșel, în administrarea Primăriei Municipiului București, deci ar fi trebuit să fie o colaborare cu Primăria. E posibil să poată să facă un control inclusiv Garda de Mediu pe anumite pe anumite infracțiuni”.

