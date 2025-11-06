Diana Buzoianu, despre schema de certificate de carbon: „Am negociat amânarea la nivel european cu un an de zile”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis joi, 6 noiembrie, că a reușit să obțină la Bruxelles o amânare de un an la nivel european pentru implementarea schemei de certificate de carbon, ceea ce va oferi României mai mult timp pentru a se pregăti, conform News.ro.

„Zilele acestea a avut loc Consiliul de Mediu la nivel european şi am ajuns la un acord, aş spune eu, extraordinar, din interesul României. Este un lucru pentru care România a negociat până în ultima secundă, implementarea ETS2, adică implementarea schemei de vânzare a certificatelor de carbon pentru domeniile de transport şi construcţii, veneau să fie aplicate din 2027 şi ar fi venit ataşate, în momentul de faţă, şi cu anumite taxe, cu anumite costuri crescute pe care, pur şi simplu, în acest moment, România nu şi le putea permite. Am negociat amânarea la nivel european cu un an de zile a implementării acestei scheme de certificate de carbon, lucru care va permite României să se pregătească şi mai bine pentru această aplicare a schemei şi, de asemenea, să trecem peste preţurile care sunt în creştere în momentul de faţă”, a transmis Diana Buzoianu, după şedinţa de guvern.

Ministra Mediului a adăugat că au reușit negocierea țintei de 90%, să o spargă, întrucât există o țintă europeană asumată prin legea climei, care prevede o decarbonizare de 90%.

„Am reuşit să spargem această ţintă în sensul în care 85% să fie făcută la nivel european, dar 5% să poată să fie făcută cu credite internaţionale, adică prin investiţii în state terţe, astfel încât să luăm din presiunea care se pune pe industriile de la nivel european şi, de fapt, ţinta domestică la nivel european să rămână 85%. Din nou, un lucru pentru care România a negociat până în ultimul moment şi mulţumim, de altfel, şi Comisiei Europene şi statelor membre că am găsit acest compromise”, a mai spus Buzoianu.

Ministrul Mediului a mai transmis că au reuşit să includă în legea climei la nivel european şi criterii legate de împărţirea fondurilor și a investiţiilor pe criterii de echilibru geografic.

„Asta înseamnă că România va putea să fie eligibilă pentru anumite fonduri, pentru investiţii, pentru care până în momentul de faţă nu era eligibilă. Asta înseamnă bani aduşi în România, investiţii făcute în retehnologizări în România. Deci, după ample negocieri, iată şi România a stat la masă, şi-a spus cuvântul, avem un document care este şi ambiţios la nivel european, dar ţine cont şi de contextele diferite ale statelor europene şi mai ales şi de contextul României”, a mai spus ministrul.

