Live TV

Diana Buzoianu, despre sumele acordate prin Rabla: „Nu cred că ne putem întoarce la proiecte de peste un miliard”

Data publicării:
Programul Rabla 2025. Foto: Inquam Photos/ George Calin
Foto: Inquam Photos/ George Calin

Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, susţine că este greu să se revină la sume de peste un miliard de lei alocate anual pentru Programul Rabla, argumentând că sunt multe alte proiecte de mediu care trebuie prioritizate şi care au nevoie de fonduri.

Întrebată, joi seară, la TVR Info, despre sumele acordate prin Programul Rabla, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a precizat că în total există 200.000 de maşini vechi care au fost înlocuite prin acest program, dar că este dificil să se mai aloce anual sume de peste un miliard de lei.

„Nu cred că ne putem întoarce la proiecte de peste un miliard pe Rabla, din simplul motiv că România are probleme sistemice de mediu care nu au primit bani ani de zile la rând, care trebuie să fie prioritizate în anii următori. Vorbim despre halde care otrăvesc oamenii şi care nu au primit încă bani să fie ecologizate. Vorbim de apă-canal în anumite zone, vorbim de gunoi care ne otrăveşte în fiecare an şi pentru care plătim amenzi, pentru că nu am avut banii necesari să le ecologizăm. Deci sunt nişte probleme sistemice unde trebuie să fie prioritizaţi banii”, a afirmat ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu.

Ea a explicat că a încercat să adopte o atitudine echilibrată” pentru Programul Rabla şi că pentru acest an a fost alocată suma de 300 de milioane de lei.

„Poate să mai fie gândit şi pentru anii viitori şi poate să fie un proiect bun, corect gândit”, a precizat Diana Buzoianu.

Cât priveşte criticile producătorilor şi importatorilor de automobile privind criteriile de eligibilitate pentru acest program, ministrul Diana Buzoianu a explicat că în principal ministerul se uită” la produsele fabricate sau asamblate în Europa.

„Vrem să ajutăm prin acest program, adică bineînţeles să fie atins şi obiectivul de mediu, pentru că ăsta este unul dintre principalele motive pentru care este lansat acest proiect de la Ministerul Mediului, dar în acelaşi timp, fiind vorba de bani care provin de la poluatori din România, deci noi luăm bani de pe certificate de la operatori care lucrează în România, investesc în România, au angajaţi aici şi ducem, exportăm aceşti bani, poate în China, de exemplu, în momentul de faţă. Nu ştiu dacă este neapărat cel mai bun model posibil”, a adăugat ministrul Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu a anunţat, sâmbătă, că a fost publicat, pentru consultare, proiectul privind bugetul Administraţiei Fondului de Mediu (AFM) pentru acest an, care prevede alocarea a 1,5 miliarde de lei pentru apă şi canalizare, a 400 de milioane de lei pentru un program de stocare cu baterii şi a 700 de milioane de lei pentru iluminat public.

Totodată, Programul Rabla pentru persoane fizice va avea un buget de 300 de milioane de lei.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Screenshot 2026-05-13 230514
3
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
4
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
5
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada...
Radu Naum: ”Știm situația reală a lui Dan Petrescu”
Digi Sport
Radu Naum: ”Știm situația reală a lui Dan Petrescu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
471139673_1316647062675462_1883259664117010756_n
Fostul șef al Direcției Silvice Arad a pierdut definitiv procesul cu Romsilva. Instanța îl obligă să returneze bonusul de pensionare
diana buzoianu
Diana Buzoianu acuză de manipulare sindicatul de la Apele Române care a scos oamenii în stradă: „Reprezintă 30% din angajați”
protest apele
Protest la Apele Române. Sindicaliștii cer deblocarea angajărilor și reducerea funcțiilor de conducere
diana buzoianu face declaratii
„Apă neagră” și poluare uriașă la Slobozia. Diana Buzoianu: „Ne pune pe toți în pericol. Otrăvea un municipiu întreg”
sumal_3_0
Ministerul Mediului pregătește o nouă variantă a aplicației SUMAL. Anunțul Dianei Buzoianu
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu si ilie bolojan
Cum stau în sondaje Bolojan, Grindeanu și principalele partide...
soldati ucraineni - Pokrovsk
Marco Rubio consideră Armata Ucrainei drept „cea mai puternică” forță...
dan motreanu
Dan Motreanu: „Grindeanu nu are credibilitate pentru a fi premier”...
vasile dincu la o sedinta
„Un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu ar putea fi o...
Ultimele știri
Haos la protestele antiguvernamentale din Belgrad: un șofer a intrat cu mașina în mulțimea de manifestanți
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se va deschide şi mai mult”
Radu Miruţă: „În fabricile de armament din România au crescut copaci, de bine ce au fost folosiţi banii din înzestrare pentru armată”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zâmbet de Hollywood, rochie de prințesă. Iulia Vântur, emoții și o apariție de poveste la Cannes 2026, în...
Cancan
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
Fanatik.ro
„Trăia dintr-un salariu de mizerie!”. Nadia Comăneci, „forțată” de regimul comunist să fugă în America...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Fotbalistul din România are o relație cu Laura Giurcanu? Cei doi au dat de înțeles că formează un cuplu
Adevărul
Ilie Bolojan vs. Marcel Ciolacu - Administrația Prezidențială clarifică cine a propus reformularea cheie...
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
„Bolojan să facă un pas în lateral". Fostul președinte acuză „furtul alegerilor din 2024"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cu câți bani a rămas Sorana Cîrstea, după ce a fost învinsă de Coco Gauff în semifinale la Roma
Pro FM
Cât costă un bilet la finala Eurovision 2026 de la Viena. Prețurile au explodat pe site-urile de revânzare
Film Now
Vin Diesel, moment emoționant cu fiica lui Paul Walker la Cannes. Meadow Walker abia și-a putut stăpâni...
Adevarul
Pensie record: o femeie care a lucrat 61 de ani primește 9.700 euro pe lună
Newsweek
1.150.000 pensionari cer banii pierduți după anularea indexării pensiilor. Ce șanse au să câștige în instanță?
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Băutura de seară recomandată de nutriționiști dacă ai colesterolul mare. Te ajută și să dormi mai bine
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Săruturi pe străzile din Roma. Mel Gibson și-a refăcut viața după despărțirea de Rosalind. O italiancă mult...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...