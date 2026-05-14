Diana Buzoianu, despre sumele acordate prin Rabla: „Nu cred că ne putem întoarce la proiecte de peste un miliard”

Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, susţine că este greu să se revină la sume de peste un miliard de lei alocate anual pentru Programul Rabla, argumentând că sunt multe alte proiecte de mediu care trebuie prioritizate şi care au nevoie de fonduri.

Întrebată, joi seară, la TVR Info, despre sumele acordate prin Programul Rabla, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a precizat că în total există 200.000 de maşini vechi care au fost înlocuite prin acest program, dar că este dificil să se mai aloce anual sume de peste un miliard de lei.

„Nu cred că ne putem întoarce la proiecte de peste un miliard pe Rabla, din simplul motiv că România are probleme sistemice de mediu care nu au primit bani ani de zile la rând, care trebuie să fie prioritizate în anii următori. Vorbim despre halde care otrăvesc oamenii şi care nu au primit încă bani să fie ecologizate. Vorbim de apă-canal în anumite zone, vorbim de gunoi care ne otrăveşte în fiecare an şi pentru care plătim amenzi, pentru că nu am avut banii necesari să le ecologizăm. Deci sunt nişte probleme sistemice unde trebuie să fie prioritizaţi banii”, a afirmat ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu.

Ea a explicat că a încercat să adopte o atitudine „echilibrată” pentru Programul Rabla şi că pentru acest an a fost alocată suma de 300 de milioane de lei.

„Poate să mai fie gândit şi pentru anii viitori şi poate să fie un proiect bun, corect gândit”, a precizat Diana Buzoianu.

Cât priveşte criticile producătorilor şi importatorilor de automobile privind criteriile de eligibilitate pentru acest program, ministrul Diana Buzoianu a explicat că în principal ministerul „se uită” la produsele fabricate sau asamblate în Europa.

„Vrem să ajutăm prin acest program, adică bineînţeles să fie atins şi obiectivul de mediu, pentru că ăsta este unul dintre principalele motive pentru care este lansat acest proiect de la Ministerul Mediului, dar în acelaşi timp, fiind vorba de bani care provin de la poluatori din România, deci noi luăm bani de pe certificate de la operatori care lucrează în România, investesc în România, au angajaţi aici şi ducem, exportăm aceşti bani, poate în China, de exemplu, în momentul de faţă. Nu ştiu dacă este neapărat cel mai bun model posibil”, a adăugat ministrul Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu a anunţat, sâmbătă, că a fost publicat, pentru consultare, proiectul privind bugetul Administraţiei Fondului de Mediu (AFM) pentru acest an, care prevede alocarea a 1,5 miliarde de lei pentru apă şi canalizare, a 400 de milioane de lei pentru un program de stocare cu baterii şi a 700 de milioane de lei pentru iluminat public.

Totodată, Programul Rabla pentru persoane fizice va avea un buget de 300 de milioane de lei.

Editor : Ș.R.