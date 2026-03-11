Live TV

Exclusiv Diana Buzoianu, după rezervorul de gaz îngropat pe plaja din Năvodari: „Nu mai închidem ochii”. O fosă descoperită în urma controalelor

Data publicării:
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Diana Buzoianu. Foto: Facebook
„Toată lumea știa. 80% din construcții erau ilegale” O fosă descoperită în urma verificărilor

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Digi24 că autoritățile continuă controalele pe plajele din Năvodari după descoperirea rezervorului de gaz îngropat ilegal în nisip. În urma verificărilor, inspectorii au identificat și o fosă lăsată pe plajă de un operator economic care își demolase terasa. Oficialul a spus că aproximativ 80% dintre construcțiile din zonă erau ilegale și a avertizat că „Ministerul Mediului nu va mai închide ochii” la astfel de practici.

„Toată lumea știa. 80% din construcții erau ilegale”

Întrebată cum a ajuns rezervorul de gaz îngropat pe plajă și dacă autoritățile știau de existența lui, ministrul Mediului a spus că problema construcțiilor ilegale din zonă era cunoscută.

„Când am ajuns la minister am cerut să fie controalele făcute pe plajele din România și știam că urmează să expire mai multe zeci de contracte pentru închirierile plajelor. Am cerut să fie analizată legislația și a reieșit că acele contracte ar fi trebuit să fie încheiate complet și să fie dat drumul la licitație. Toți operatorii economici au venit și au urlat că lor nu li se pare corect și că ar fi trebuit să le fie prelungite contractele”, a declarat Buzoianu.

Am cerut să fie analizate cât erau legale de fapt construcțiile respective și s-a descoperit că la Năvodari, de exemplu, 80% din construcții erau ilegale. Dacă mă întrebați dacă nimeni nu a știut de acest caz, răspunsul este clar: toată lumea știa, în mod evident, toată lumea știa.

Ministrul Mediului a precizat că rezervorul de gaz descoperit în nisip nu fusese declarat autorităților și nu avea autorizație.

„În mod evident nu este legal. Acel rezervor nu a fost declarat către autorități, nu are autorizație. Terasa în sine, și multe terase din Năvodari, erau ilegale cu totul, nu doar sistemele care încălzeau mâncarea în bucătărie, toate clădirile erau în sine ilegale”, a adăugat ea.

Oficialul a subliniat că problema principală o reprezintă numărul mare de construcții ridicate fără autorizație pe plaje.

Aceste clădiri, și nu zic de acest rezervor care era îngropat și care era un pic mai greu de identificat, dar ce spun este că zecile de clădiri ilegale care erau construite ilegal pe plaje, alea cu siguranță erau vizibile.

„Pentru ele au fost date amenzi în ultimii ani de zile, dar într-adevăr nu au fost dărâmate. În acest moment ce vă pot spune este că Ministerul Mediului nu va mai închide ochii la aceste practici și dacă vor fi identificate clădiri ilegale ridicate se va merge înainte cu desființarea contractelor de închiriere, care sunt clauze exprese prevăzute în contractele de închiriere. Pentru situația de față s-au început deja controalele pe toate celelalte zone care au avut terase cu bucătării”, a declarat ministrul.

O fosă descoperită în urma verificărilor

Întrebată dacă există suspiciuni că ar putea exista și alte rezervoare îngropate în nisip, Buzoianu a spus că până acum nu au fost descoperite astfel de situații, dar verificările continuă.

În controalele făcute ieri, înțeleg că mai continuă și astăzi, nu au fost identificate. În schimb, ieri a mai fost identificată o fosă, lăsată în urmă de către un operator economic care și-a dărâmat toată terasa, dar a uitat acolo fosa.

„A fost proces-verbal încheiat. Astăzi înțeleg că are deja obligații să ridice respectivele deșeuri și respectiva construcție. Deci asta rămâne în urma unor operatori care oricum 80% dintre ei încălcau legislația. Tocmai de aceea trebuie să gândim închirierea plajelor pe viitor mult mai bine și de aceea eu mă bucur foarte mult că am schimbat caietele de sarcini, că am impus niște condiții mult mai dure pentru caiete, știu că am supărat pentru că deja au fost plângeri prealabile făcute”, a afirmat ministrul.

Potrivit acesteia, verificările continuă în aceste zile.

„Astăzi înțeleg că se vor finaliza sau săptămâna asta se vor finaliza controalele pe toate plajele, pe toate sectoarele de la Năvodari, care au avut terase cu bucătării, ca să ne asigurăm că nu mai există astfel de cazuri.”

Rezervorul de gaz a fost descoperit recent îngropat în nisip pe o plajă din Năvodari, după ce utilaje care pregăteau zona pentru sezonul estival au lovit instalația. Zona a fost izolată, iar autoritățile au început verificări pentru a stabili cum a fost instalat rezervorul și dacă există situații similare pe litoral.

