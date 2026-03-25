Diana Buzoianu: Nu cred că Jean Vișan va livra reforme la Romsilva, a blocat orice măsură serioasă. „E o bătălie lungă”

Diana Buzoianu.
Diana Buzoianu. Foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, e nemulțumită de numirea lui Jean Vișan la conducerea Romsilva. Ea spune că acesta „a blocat de fiecare dată orice măsură mai serioasă”. Reforma regiei pădurilor este „o bătălie lungă”, mai spune Buzoianu.

„Nu am zis nimic în timpul concursului despre candidați pentru a nu fi interpretate cuvintele mele. Dar acum concursul s-a încheiat. În primul rând, e important de menționat: concursul e organizat de consiliul de administrație al Romsilva (știți voi, acel consiliu de administrație pentru care am cerut la începutul mandatului de ministră reluarea concursului, dar răspunsul primit de la instituțiile responsabile a fost că nu e posibil:) ). Ministerul nu are atribuții în organizarea concursului pentru directorul general Romsilva, dar a trimis, conform procedurii, observații pe zeci de pagini. Ar părea că au contat prea puțin pentru consiliul de administrație al Romsilva datele obiective”, a scris Buzoianu pe Facebook.

„Consiliul de administrație a livrat un rezultat care eu nu cred că va ajuta cu nimic reforma Romsilva. Sigur că nu bănuim că ar fi sunat telefoanele lor să fie pus un om comod. Eu nu cred că domnul Jean Vișan va livra nicio reformă de bună voie. Cu tot respectul, a avut deja un mandat de director general luni bune de zile și a blocat de fiecare dată orice măsură mai serioasă care ar fi adus o schimbare în bine. Mai cred că mulți din sistem se bucură nevoie mare de acest rezultat al concursului, livrat pe tavă de consiliul de administrație Romsilva”, a continuat ea.

„Concluzia e simplă: e clar că reforma Romsilva e o bătălie lungă de dus. Nu mă aștept să fie o misiune ușoară. Dar sunt mai hotărâtă ca niciodată să scoatem corupția din această regie. Voi urmări de 100 de ori mai atent derapajele și ilegalitățile care pun în pericol pădurile din România”, a mai spus ministra.

Declarațiile ei vin după ce consiliul de administraţie al Romsilva l-a desemnat, miercuri, pe Jean Vişan în funcția de director general al instituţiei pentru un mandat de trei ani, până în august 2029.

