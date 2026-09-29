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Diana Buzoianu reclamă lipsa Direcției de Mediu București din grupul de lucru privind poluarea de la Sintești organizat de CJSU Ilfov

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Descinderi la Sintesti
Descinderi la Sintesti ale Garzii de Mediu, Politiei si Jandarmeriei, fiind vizati cei care ard ilegal deseuri, in Sintesti, Ilfov, joi 12 noiembrie 2020. Foto: Inquam Photos / George Calin
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Grupul de lucru constituit de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Ilfov pentru problema arderilor ilegale din Sinteşti nu include Direcţia de Mediu Bucureşti, autoritatea care gestionează datele staţiei de monitorizare a calităţii aerului din zonă, a anunţat, marţi, ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu.

„Doamna Simona Neculae, prefecta de Ilfov, a trimis azi o decizie a CJSU Ilfov în care ne anunţă că s-a creat grupul de lucru pe care îl propunea ieri ca soluţie magică la arderile ilegale. (...) Dar, ca să vedeţi cât de superficială e decizia luată: din lungul şir de autorităţi introduse în legendarul grup de lucru care va rezolva arderile ilegale din Sinteşti nu se află Direcţia de Mediu Bucureşti. Adică fix autoritatea care gestionează toate datele de la staţia de monitorizare a calităţii aerului din Sinteşti”, a scris Buzoianu, marţi, pe pagina sa de Facebook.

Ministra Mediului a susţinut că prefecta de Ilfov anunţase, cu o zi înainte, reconvocarea şedinţei pentru analiza stării de alertă în termen de trei zile, însă marţi a comunicat doar constituirea grupului de lucru.

„A plecat ieri din şedinţă doamna prefect zicând că reconvoacă şedinţa pentru analiza stării de alertă în trei zile. Astăzi a uitat de declaraţiile făcute şi ne anunţă doar că a creat un grup de lucru”, a afirmat Diana Buzoianu.

Aceasta a criticat modul în care autorităţile publice locale gestionează problema arderilor ilegale din Sinteşti.

„Cum să fie înfrântă mafia deşeurilor dacă autorităţile publice de la nivel local ar face orice să împiedice măsuri reale?", a mai scris Diana Buzoianu.

Ministra Mediului a solicitat, pe 24 septembrie, convocarea de urgenţă a unei şedinţe comune a prefecturilor Ilfov şi Bucureşti pentru instituirea situaţiei de alertă în privinţa arderilor ilegale de deşeuri. La momentul respectiv, ea a arătat că acţiunile punctuale nu vor rezolva problema arderilor ilegale de deşeuri şi solicită intervenţia tuturor autorităţilor şi a resurselor adecvate.

Editor : B.E.

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