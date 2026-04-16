Diana Buzoianu reclamă panourile despre cezariană la ANPC și primăriile din Capitală: „Fake news” în spațiul public

Diana Buzoianu a anunțat că a depus o sesizare la ANPC, Primăria Bucureşti şi primăriile de sector pe tema panourilor cu informaţii despre cezariană, pe care le numeşte „fake news”. Ministrul Mediului a declarat că „este încălcată legislaţia în domeniul publicităţii şi în domeniul sănătăţii”.

„Tocmai am trimis, împreună cu Cynthia Păun (deputat USR care a semnalat pe Facebook existenţa panourilor – n.r.), o sesizare către ANPC, Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector pentru această campanie de fake news care se doreşte campanie medicală. Panourile nu au cum să rămână cu aceste mesaje în spaţiul public şi există şi prevederi clare cu amenzi care se pot aplica”, a scris joi seară, pe Facebook, Diana Buzoianu.

Aceasta afirmă că este încălcată legislaţia în domeniul publicităţii şi în domeniul sănătăţii.

„Femeile nu au nevoie de pseudo-ştiinţă vândută pe panouri publicitare. Au nevoie de servicii publice decente, de sfaturi ale unor profesionişti reali, de autorităţi care le protejează drepturile.

În anul 2026 trebuie să se înţeleagă clar: legea e lege pentru toţi şi, când o încalci, trebuie să urmeze şi consecinţe. Aici legea e clar încălcată”, afirmă Diana Buzoianu.

Colegiul Medicilor din România a reacţionat marţi, după ce în Bucureşti au apărut panouri publicitare care conţin informaţii despre cezariană versus naşterea naturală.

„Prin chirurgie, cezariana scoate din funcţiune procesul vital al naşterii naturale”, este unul dintre mesajele postate pe panouri.

Medicii atrag atenţia că afirmaţiile sunt lipsite de fundament ştiinţific, iar informaţia medicală trebuie să fie corectă şi validată ştiinţific.

„Dezinformarea în sănătate sau prezentarea incompletă a informaţiilor nu reprezintă simple opinii, ci pot constitui un risc real pentru sănătatea populaţiei”, avertizează Colegiul Medicilor, cerând ca orice campanie de informare publică să fie asumată transparent şi să conţină în mod clar datele de identificare ale iniţiatorului sau promotorului campaniei.

Ulterior, Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România (SOGR) a exprimat „profunda îngrijorare” faţă de apariţia în spaţiul public din Bucureşti a unor panouri publicitare care transmit „mesaje simpliste, incomplete şi eronate” despre naşterea prin operaţie cezariană, nesusţinute de dovezi ştiinţifice şi care nu reflectă realitatea medicală actuală. Potrivit sursei citate, acestea pot crea „confuzie şi anxietate” printre femeile însărcinate, influenţând „decizii medicale sensibile”, care trebuie luate împreună cu medicul curant.

