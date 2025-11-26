La mai bine de o lună de la apariția imaginilor cu construcțiile ilegale de pe plaje demolate, Diana Buzoianu a dezvăluit, la Digi24, că situația plajelor și zonelor costiere „nu are nevoie de niciun fel de conspirație”, adăugând că există 4.000 de construcții ilegale.

„Săptămâna aceasta tocmai am aprobat un raport care arată situația plajelor și zonelor costiere din România. O situație, de exemplu, reală, care nu are nevoie de niciun fel de conspirație în spate, este ce a rezultat în urma acestui raport pe care o să-l prezint inclusiv mâine, în mai multe detalii. 4000 de construcții ilegale, 4000 de construcții făcute pe zona costieră a României”

Întrebată dacă aceste construcții ilegale au fost ridicate inclusiv pe plaje, ministra Mediului a afirmat: „Da. Aceste construcții poate să fie între mici cabane, până la hoteluri tip Nordis”.

Diana Buzoianu a precizat că raportul va fi făcut public. Deși, conform Constituției, zona plajelor din România trebuie să fie în proprietatea statului, ministra Mediului a precizat că a fost făcută o „șmecherie”.

„S-a făcut această șmecherie în care anumite primării au venit, au intabulat, au zis că e proprietate publică a UAT-ului, după aia au dus-o prin hotărâri de consiliu local în proprietate privată a primăriilor și de acolo a mai fost un pas până când au vândut-o”.

Amintim că, la începutul lunii în curs, ministerul Mediului a anunțat că va face un control generalizat pe plajele din România, pentru a vedea dacă situația de la Năvodari nu se întâmplă pe toate plajele. Diana Buzoianu a transmis anterior că Apele Române au luat decizia de a nu prelungi contractele de închiriere a segmentului de plajă din Năvodari, în urma unui control derulat reieșind că din cele 75 de contracte, 62, respectiv circa 80%, aveau construcții ilegale pe acel spațiu.

Editor : A.M.G.