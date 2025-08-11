Live TV

Exclusiv Diana Buzoianu trimite Corpul de Control la Apele Române: „Când pierzi 350 de milioane de euro, nu prea ai cum să fii de bună credință”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni, la Digi 24, că va trimite Corpul de Control la Apele Române, după ce a reproșat instituției din subordine că nu a putut accesa 350 de milioane de euro din fonduri PNRR, bani destinați pentru construcția de diguri, barajuri și poldere (construcții speciale pentru apărarea împotriva inundațiilor). 

„S-au pierdut mulți bani pe mediu. La Apele Române s-au pierdut 350 de milioane de euro. Scenariul evident este că, atunci când pierzi 350 de milioane de euro, nu prea ai cum să fii de bună credință”, a spus Diana Buzoianu.

Buzoianu anunța, zilele trecute, că „Apele Române” a avut la dispoziţie, în ultimii doi ani şi jumătate, sute de milioane de euro pentru a face îndiguiri şi alte lucrări care ar fi putut preveni inundaţiile, însă banii nu au fost accesaţi.

„Să spunem că ai fost totuși de bună credință și ai pierdut 350 de milioane de euro. Mai contează? Realitatea e că tu nu ai gestionat deloc corect situația și nu ai ce să cauți în funcțiile respective”, a spus ministra Mediului.

Vorbind despre inundaţiile care au afectat grav unele localităţi din zona Moldovei, ministrul a arătat că în ultimii doi ani şi jumătate Administraţia Naţională Apele Române a avut la dispoziţie sute de milioane de euro pentru a face îndiguiri şi alte lucrări care să prevină inundaţiile, bani care nu au fost utilizaţi.

„Problema principală la Apele Române sau una dintre problemele principale este legată de infrastructură. Noi, în general, la nivel naţional, trebuia să investim masiv în infrastructura împotriva inundaţiilor, de prevenţie şi de oprire a unor consecinţe a inundaţiilor care, în mod inevitabil, vor veni, fenomenele extreme vor veni din ce în ce mai des în România în perioada următoare. Apele Române au stat pe un munte de bani, deci să nu ne imaginăm că nu au avut banii necesari. În ultimii doi ani şi jumătate au avut 350 de milioane de euro pentru a avea digurile, barajele, polderele şi, din păcate, s-au pierdut banii”, declara săptămâna trecută Diana Buzoianu.

