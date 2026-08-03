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Diana Buzoianu trimite Corpul de Control la Garda de Mediu din 5 județe: Sunt și comisari care taie și spânzură la comanda baronilor

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diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu. Foto: Facebook
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Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, a anunțat că a trimis Corpul de Control la Garda de Mediu din judeţele Ialomiţa, Gorj, Suceava, Timiş şi Tulcea, pentru a stabili dacă s-au luat măsuri potrivite pentru combaterea problemelor sistemice de mediu.

„Am cerut astăzi corpului de control să facă un control de urgenţă pe cum au fost sau nu prioritizate problemele grave de mediu din 5 judeţe din ţară de către inspectorii gărzii de mediu. Este vorba de Ialomiţa, Gorj, Suceava, Timiş şi Tulcea. Corpul de control va trebui să analizeze dacă acţiunile de control ale acestor comisariate reflectă o preocupare reală de a rezolva/adresa problemele sistemice de mediu din judeţele respective sau o muncă de a da cifre record de amenzi pentru probleme superficiale, doar pentru a bifa protecţia mediului”, a transmis, luni, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, într-o postare pe rețelele sociale.

Buzoianu a explicat că a luat decizia după ce a primit mai multe sesizări că angajaţii Gărzii de Mediu din judeţele respective nu iau în seamnă sesizările şi ignoră problemele de mediu.

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„Nu am niciun motiv să inventez asta - m-aş bucura sincer să stea lucrurile perfect la instituţiile din subordinea ministerului. Doar că eu nu merg doar la tăiat de panglici prin ţară, ci mă duc să văd şi problemele, să ascult oamenii, să văd ce putem face mai bine. Şi sunt enorm de multe probleme pe mediu”, a mai transmis Buzoianu.

Aceasta a declarat că Garda de Mediu are sute de inspectori profesionişti, oameni care duc greul în această instituţie, oameni care se pun în faţa unor hărţuiri constante atunci când sancţionează cazuri grave de încălcare a normelor de mediu”.

„Dar, în acelaşi timp, nu putem ascunde (cui îi foloseşte să facem asta, dacă nu chiar mafiilor?) că sunt şi comisari şefi care confundă demnitatea rolului cu puterea de a tăia şi spânzura la comanda baronilor politici. Nu putem ascunde că sunt şi inspectori care nu acţionează cu binele comunităţii în minte. În toate vizitele mele pe teren, de fiecare dată când am descoperit nereguli, dacă am atras atenţia asupra lor, reţeta de răspuns a fost aceeaşi de la toate autorităţile care nu şi-au făcut treaba: victimizare instantaneu, urmată de un răspuns pompos cu nişte cifre care ascund problema identificată”, a completat ministrul interimar al Mediului.

Aceasta a subliniat că problemele rămân: Ştiţi, pe hârtie, un loc poate fi verificat de zeci de ori şi sancţionat pentru încălcările cele mai mici de 5-6 ori (fără a se «vedea» problemele cele mai grave), ca apoi să ne fie explicat tuturor cum asta se cheamă performanţă”.

Potrivit ministrului, România nu se face bine doar cu rapoarte strălucitoare, ci cu acţiuni concentrate acolo unde problemele de mediu ajung să pună chiar în pericol viaţa oamenilor”.

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Editor : Ș.R.

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