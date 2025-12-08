Diana Buzoianu: Va trebui să fie făcută o analiză foarte serioasă cu privire la fake news-urile care ţin de securitatea naţională

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luni, după scandalul din plenul Camerei Deputaţilor, pe tema crizei apei potabile din două judeţe, în urma unor lucrări la Barajul Paltinu, că va trebui să fie făcută o analiză foarte serioasă cu privire la fake news-urile care ţin de securitatea naţională iar aceste lucruri coordonate care s-au întâmplat în ultimele zile vor trebui să ajungă şi pe masa autorităţilor.



„Am participat astăzi la „Ora Guvernului”, la care am răspuns punctual, arătând documentele care au fost adoptate, toate etapele care au fost parcurse, inclusiv munca care a fost depusă în ultimele zile pentru a putea să avem apă în toate localităţile afectate. Din păcate, acest instrument a fost folosit în scop de circ politic din partea AUR. Au chemat ministrul ca să nu asculte absolut niciun fel de informaţie, au propagat în continuare fake news-uri”, a spus Diana Buzoianu, după participarea în plen la dezbaterea legată de criza apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa, informează News.ro.



Ministrul a cerut ca dezinformările să fie analizate de autorităţi.



„Eu sunt convinsă că aceste lucruri coordonate care s-au întâmplat în ultimele zile vor trebui să ajungă şi pe masa autorităţilor competente, pentru a vedea dacă nu sunt inclusiv fapte penale acolo. Şi, în orice caz, va trebui să fie făcută o analiză foarte serioasă cu privire la fake news-urile care ţin de securitatea naţională, inclusiv faptul că urmează să fie dărâmate toate barajele, un fake news care a fost dat în nişte zile de criză, creând mai multă panică care nu exista, informaţii false cu privire la cum lucrările de la Vidraru, în timp de iarnă, vor duce la îngheţarea cimentului şi a nu mai putea să fie folosită lucrarea Vidraru pe viitor, ce au fost o serie întreagă de informaţii false care inclusiv în această situaţie de criză crează panică.”, a spus Buzoianu.



Diana Buzoianu a arătat că există un ordin de ministru care prevede intrarea în conservare şi în abandonare a barajelor care nu mai pot fi folosite în siguranţă, o procedură tocmai pentru a pune în siguranţă populaţia.



„Este un ordin care a fost dat în ultima zi de mandat al ministrului de dinaintea mea, deci nici măcar nu a fost legat de acest mandat Dar, oricum este o procedură care prevede mai degrabă procedurile pentru a intra în siguranţă nişte lucrări care nu mai pot fi folosite în siguranţă naţională. De exemplu pentru a fi abandonate sau a fi conservate. Este vorba de a nu mai fi folosite acele lucrări, tocmai pentru că ele nu mai pot fi folosite în mod sigur pentru populaţie”, a explicat ea.

Editor : S.S.