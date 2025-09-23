Live TV

Diana Șoșoacă ar putea rămâne fără imunitatea de europarlamentar

European Parliament session - Election of Commission President
Diana Șoșoacă. Foto: Profimedia

Parchetul General a cerut ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Aceasta a fost citată marți, în calitate de suspect, la Parchetul General, într-un dosar deschis pentru 11 infracțiuni, șefa S.O.S însă nu s-a prezentat. Procurorii ar putea emite mandat pe numele ei și să o aducă cu jandarmii.

Diana Șoșoacă a fost citată marți, în calitate de suspect, la Parchetul General, într-un dosar în care sunt vizate 11 infracțiuni. Eurodeputata este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și alte infracțiuni cu violență. Procurorii i-au transmis că dacă nu se prezintă există posibilitatea să fie adusă cu mandat.

Potrivit citaţiei, Diana Şoşoacă este acuzată de lipsire de libertate în mod ilegal (4 infracţiuni); promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe (4 infracţiuni); negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia (prev. de art 6 alin.1 din OUG nr. 31 din 2002) şi ultraj.

Procurorii i-au atras atenţia acesteia că, dacă nu se prezintă la audieri, ar putea fi adusă cu mandat.

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

▪ 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;
▪ 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;
▪ promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;
▪ negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;
▪ ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Totodată, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a persoanei care face obiectul prezentei investigații penale, se arată în comunicatul transmis. 

Aceasta a transmis că „nu vin pe 23 (septembrie – n.red.), că n-am cum”. „Putem stabili o dată când sunt în țară. Spre deosebire de domnii procurori, eu muncesc”, a mai precizat europarlamentarul.

„E unul dintre primele 20 de dosare pe care le am, eram senator, dosarul 336/76/P/2021. Am o citație. Am mai fost în dosarul ăsta chemată în urmă cu 3 ani parcă”, a declarat, vineri, Diana Șoșoacă, într-o intervenție video pentru BZI, publicând citația primită.

Este vorba de dosarul în care este acuzată că i-a ținut închiși în biroul ei pe jurnaliștii postului italian de televiziune RAI.

La sfârşitul lunii noiembrie 2024, Diana Şoşoacă a mers la troiţa din localitatea ilfoveană Tâncăbeşti, unde a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea liderului mişcării legionare, Corneliu Zelea-Codreanu, şi a altor 13 membri ai mişcării de extremă dreapta. În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat şi a deschis un dosar penal după ce Diana Şoşoacă l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

 

