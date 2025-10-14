Live TV

Diana Șoșoacă, vizită la Ambasada Iranului de la București

Data publicării:
Șoșoaca
Foto: Facebook Diana Șoșoacă

Diana Iovanovici Șoșoacă, deputat al Parlamentului European, a făcut o vizită și la Ambasada Iranului de la București. Vizita intervine după mai multe întâlniri la Ambasada Rusiei, comentate de mass media, dar și după o vizită în Parlamentul de la Belgrad.

„Ca răspuns la invitația Excelenței Sale domnul Șaman Yousefvand (Șaman Yousefvand), însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Republicii Islamice Iran la București, astăzi a avut loc o întâlnire deosebită cu doamna Diana Iovanovici Șoșoacă, deputat al Parlamentului European, în cadrul căreia au fost schimbate opinii privind probleme de interes comun și modalități de promovare a dialogului și cooperării în domeniile politic, economic și cultural. Întâlnirea s-a desfășurat într-un cadru pozitiv, reflectând respectul reciproc și dorința de a dezvolta relațiile pe baze de înțelegere și interese comune și s-au analizat modalități de consolidare a cooperării bilaterale în diverse domenii. Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenoasă și constructivă, reflectând profunzimea relațiilor existente și dorința comună de a întări legăturile pentru viitor”, scrie pe pagina de Facebook a deputatei.

Diana Ivanovici Șoșoacă a făcut mai multe vizite la Ambasada Rusiei de la București, vizite care au captat de fiecare dată atenția mass media.

Recent, într-o vizită la Belgrad, șefa SOS l-a lăudat pe Nicolae Ceaușescu și a anunțat că ar vrea să mute România de partea statelor prietene cu Rusia, într-un discurs în Parlamentul Serbiei. Deși nu există o poziție oficială a statului român în acest sens, lidera SOS România le-a spus sârbilor că BRICS-ul lui Vladimir Putin, organizație din care fac parte țări precum Rusia, India, China, Iran sau Emiratele Arabe Unite, este singura ieșire din criza economică pe care țara o traversează.

Șoșoacă îl atacă pe Georgescu pentru că „s-a dezis de Simion”: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de cei care te-au ajutat? Execrabil”

Parlamentul European a început procedura de ridicare a imunității Dianei Șoșoacă. Când ar putea avea loc votul

Editor : Sebastian Eduard

