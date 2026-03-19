Digi FM lansează, în premieră, un concept radio inedit, de tip reality show

Primăvara aceasta, Digi FM propune un experiment care nu poate fi controlat, editat sau regizat: șase ouă au fost plasate într-un incubator chiar în studio, iar evoluția lor este urmărită 24 de ore din 24, live, până când primul pui sparge coaja și își face apariția. Momentul? Necunoscut. Emisiunea? Rămâne de descoperit.

Din 19 martie, pe parcursul a 3 săptămâni, ascultătorii sunt invitați într-un joc al intuiției, anticipației și răbdării. Privesc, așteaptă și ghicesc ziua și emisiunea în care va avea loc prima eclozare. Totul devine un pariu colectiv pe o miză reală, încărcată de emoție și cu o recompensă pe măsură: suma de 1.000 de euro pentru cea sau cel care nimerește când se produce minunea.

„Radioul este, de obicei, despre control și timing perfect. De data aceasta, e fix invers. Nu știm când se întâmplă, dar cert este că o să fim acolo”, a declarat Oana Zamfir.

Campania se desfășoară simultan online și on air, în cadrul programelor moderate de prezentatorii Digi FM, cu update-uri live, intervenții și reacții constante ale ascultătorilor în emisiuni. Este un format care combină natural entertainmentul, curiozitatea și dorința de implicare, într-un mod greu de replicat.

„E genul de idee care te ține conectat fără să-ți dai seama. Revii, verifici, asculți. Nu pentru că trebuie, ci pentru că nu vrei să ratezi punctul culminant”, a completat Vlad Craioveanu. „Suspansul nu este construit artificial, ci vine direct din realitatea procesului", a mai spus matinalul.

„Astfel de inițiative depășesc spațiul radioului. Sunt experiențe care aduc oamenii în jurul unor momente simple, pe care nu le vor uita ușor tocmai pentru că sunt trăite împreună”, a precizat Nono Semen, cel care a explorat deja miracolul eclozării alături de fiica sa la incubatorul de acasă. În nota de umor caracteristică, Lucian Mîndruță a adăugat: „Urez succes puilor să crească mari… până ajung la mine-n farfurie”.

Pentru a participa, fanii Digi FM aflați pe recepție se pot înscrie zilnic prin SMS la numărul scurt 3815, pe durata emisiunilor preferate, în sesiunile anunțate de vocile stației. Cei care indică varianta corectă - fie programul în care va ieși în lume primul pui, fie scenariul în care niciun ou nu va ecloza - intră automat în tragerea la sorți pentru marele premiu, o răsplată generoasă în pragul Sărbătorilor Pascale.

Campania se derulează ca un spectacol live de 21 de zile, în care amuzamentul și competiția se îmbină în stilul Newsic.

Detalii despre condițiile și regulamentul concursului se regăsesc pe site-ul Digi FM.

Despre Digi FM

Digi FM este combinația ideală de știri, dezbateri de substanță, interviuri cu „oameni de colecție” și cea mai bună muzică. Alături de PROFM, cea mai longevivă stație radio din România, Dance FM și Digi24 FM, cele patru posturi fac parte din grupul DIGI, care mai deține și televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, postul de filme (pay-tv) Film Now, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World și televiziunile muzicale UTV, Music Channel și Hit Music.

Pentru mai multe informaţii:

Departamentul Comunicare și CSR

comunicare@digi.ro

Telefon: +40 31 400 42 44

www.DIGI.ro

https://www.facebook.com/digipunctro

Editor : A.D.V.