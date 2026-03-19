Digi FM lansează, în premieră, un concept radio inedit, de tip reality show

Primăvara aceasta, Digi FM propune un experiment care nu poate fi controlat, editat sau regizat: șase ouă au fost plasate într-un incubator chiar în studio, iar evoluția lor este urmărită 24 de ore din 24, live, până când primul pui sparge coaja și își face apariția. Momentul? Necunoscut. Emisiunea? Rămâne de descoperit.

Din 19 martie, pe parcursul a 3 săptămâni, ascultătorii sunt invitați într-un joc al intuiției, anticipației și răbdării. Privesc, așteaptă și ghicesc ziua și emisiunea în care va avea loc prima eclozare. Totul devine un pariu colectiv pe o miză reală, încărcată de emoție și cu o recompensă pe măsură: suma de 1.000 de euro pentru cea sau cel care nimerește când se produce minunea.

Radioul este, de obicei, despre control și timing perfect. De data aceasta, e fix invers. Nu știm când se întâmplă, dar cert este că o să fim acolo”, a declarat Oana Zamfir.

Campania se desfășoară simultan online și on air, în cadrul programelor moderate de prezentatorii Digi FM, cu update-uri live, intervenții și reacții constante ale ascultătorilor în emisiuni. Este un format care combină natural entertainmentul, curiozitatea și dorința de implicare, într-un mod greu de replicat.

E genul de idee care te ține conectat fără să-ți dai seama. Revii, verifici, asculți. Nu pentru că trebuie, ci pentru că nu vrei să ratezi punctul culminant”, a completat Vlad Craioveanu. „Suspansul nu este construit artificial, ci vine direct din realitatea procesului", a mai spus matinalul.

Astfel de inițiative depășesc spațiul radioului. Sunt experiențe care aduc oamenii în jurul unor momente simple, pe care nu le vor uita ușor tocmai pentru că sunt trăite împreună”, a precizat Nono Semen, cel care a explorat deja miracolul eclozării alături de fiica sa la incubatorul de acasă. În nota de umor caracteristică, Lucian Mîndruță a adăugat: „Urez succes puilor să crească mari… până ajung la mine-n farfurie”.

Pentru a participa, fanii Digi FM aflați pe recepție se pot înscrie zilnic prin SMS la numărul scurt 3815, pe durata emisiunilor preferate, în sesiunile anunțate de vocile stației. Cei care indică varianta corectă - fie programul în care va ieși în lume primul pui, fie scenariul în care niciun ou nu va ecloza - intră automat în tragerea la sorți pentru marele premiu, o răsplată generoasă în pragul Sărbătorilor Pascale.

Campania se derulează ca un spectacol live de 21 de zile, în care amuzamentul și competiția se îmbină în stilul Newsic.

Detalii despre condițiile și regulamentul concursului se regăsesc pe site-ul Digi FM.

Despre Digi FM

Digi FM este combinația ideală de știri, dezbateri de substanță, interviuri cu „oameni de colecție” și cea mai bună muzică. Alături de PROFM, cea mai longevivă stație radio din România, Dance FM și Digi24 FM, cele patru posturi fac parte din grupul DIGI, care mai deține și televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, postul de filme (pay-tv) Film Now, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World și televiziunile muzicale UTV, Music Channel și Hit Music.

Top Citite
Femeie Moscova
1
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
robert cazanciuc digi
2
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
3
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Adrian Țuțuianu.
4
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
5
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu: "Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret"
Digi Sport
Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu: "Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
1280x720px_comunicat(DIGI24) (4)
La început de martie, caravana Digi FM a răspândit zâmbete și culoare în centrul Capitalei
1280x720px_comunicat(DIGI24) (1)
Digi FM lansează propria aplicație mobilă – o experiență completă de „Newsic Radio”, acum la un click distanță
1280x720px_comunicat(DIGI24)
O zi, toate perspectivele: figurile emblematice ale Digi24, DigiSport, Digi FM și PRO FM fac schimb de microfoane pe 29 ianuarie
switch_day_cover
SWITCH DAY - 29 ianuarie. O zi, toate perspectivele. Digi24, Digi Sport, Digi FM și PROFM
780x400px_comunicat
Turul Târgurilor de Crăciun 2025 cu Digi FM
Recomandările redacţiei
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Amendamentul agreat în coaliție, adoptat de comisia de buget. Bani...
beirut
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Insula Kharg, în vizorul SUA...
armata europeana umbrela nucleara uniunea europeana ue
Ce părere au românii despre „umbrela nucleară” a lui Macron și...
Nicușor Dan la Bruxelles
Reuniune la Bruxelles, liderii europeni discută măsuri pentru...
Ultimele știri
Aproape nouă milioane de ruși nu pot părăsi țara pentru că au datorii. Deputații ruși vor și o nouă taxă pentru cei care vor să plece
Agent şef de la Penitenciarul Ploieşti, cercetat pentru luare de mită. Ce ar fi introdus el în unitatea de detenţie
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea navelor prin Strâmtoarea Ormuz
Citește mai multe
