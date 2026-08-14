DIGI raportează venituri consolidate de 1,2 miliarde euro în S1 2026, în creștere cu 10% față de S1 2025

Veniturile consolidate ale Digi Communications au crescut în T2 2026 cu 11% față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 608 milioane euro, ceea ce a condus la venituri de 1,2 miliarde euro în S1 2026, în creștere cu 10% comparativ cu S1 2025.

EBITDA ajustată (excluzând leasingurile operaționale) a ajuns la 169 milioane euro în T2 2026, în creștere cu 23% față de aceeași perioadă din 2025, ca urmare a extinderii bazei de clienți, iar EBITDA ajustată pentru S1 2026 a ajuns la 330 milioane euro, în creștere cu 19% față de anul precedent.

Grupul a realizat o creștere semnificativă a numărului de contracte generatoare de venituri (RGU), ajungând la 33,9 milioane RGU la 30 iunie 2026 (+14% față de 30 iunie 2025), la nivelul întregului portofoliu de servicii – telefonie mobilă, internet fix (broadband), televiziune cu plată (Pay-TV) și telefonie fixă în România, Spania, Portugalia și Italia.

Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București, raportează venituri consolidate de 608 milioane euro în al doilea trimestru din 2026, în creștere cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. EBITDA ajustată (excluzând leasingurile operaționale) pentru T2 2026 a crescut cu 23% comparativ cu rezultatul din T2 2025, ajungând la 169 milioane euro. În consecință, în primul semestru din 2026, Grupul a înregistrat venituri consolidate de 1,2 miliarde euro, în creștere cu 10% față de S1 2025, și o EBITDA ajustată de 398 milioane euro, în creștere cu 17% comparativ cu S1 2025.

Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications, a declarat: „Prima jumătate a anului 2026 a adus un nou set de rezultate solide pentru DIGI, în linie cu așteptările noastre și care reflectă implementarea consecventă a strategiei pe toate piețele pe care activăm. Spania continuă să fie principalul nostru motor de creștere, menținând un ritm comercial solid și evoluând în conformitate cu planurile noastre pe termen lung, în timp ce România a continuat să înregistreze o evoluție bună, susținută de investițiile continue în calitatea rețelei și experiența clienților. Totodată, în luna iulie, am finalizat cu succes oferta publică inițială (IPO) a DIGI Spania, un reper important care susține dezvoltarea pe termen lung a companiei și oferă o flexibilitate suplimentară pentru următoarele etape de dezvoltare. Oferta publică inițială (IPO) din Spania a fost suprasubscrisă de mai multe ori, ceea ce demonstrează un sprijin foarte puternic din partea investitorilor spanioli și internaționali, recunoscând totodată realizările remarcabile obținute de Digi Spania. La nivelul Grupului, rămânem concentrați pe furnizarea de servicii de conectivitate fiabile și de înaltă calitate, la prețuri accesibile, în paralel cu consolidarea poziției noastre pe fiecare dintre piețele pe care activăm.”

În T2 2026, Digi a continuat să crească la nivelul întregului portofoliu de servicii, ajungând la 33,9 milioane de contracte generatoare de venituri (RGU) în România, Spania, Portugalia și Italia. Aceasta reprezintă o creștere de 14% față de aceeași perioadă din 2025.

Segmentul de servicii de telefonie mobilă se evidențiază ca principal generator de RGU în cadrul portofoliului de servicii al Grupului, reprezentând 51% din totalul clienților pe cele patru piețe. Menținând dinamica din trimestrele anterioare, în T2 2026, segmentul de telefonie mobilă a ajuns la 17,3 milioane RGU, în creștere cu 19% comparativ cu T2 2025, incluzând clienții de telefonie mobilă din România, Spania, Portugalia și Italia.

În România, segmentul serviciilor de telefonie mobilă a rămas cel mai mare, atingând 8,4 milioane RGU la finalul T2 2026, o evoluție pozitivă de 20% comparativ cu T2 2025. Serviciile de internet fix au înregistrat o creștere de 4% în T2 2026 comparativ cu T2 2025, ajungând la 5,2 milioane RGU, în timp ce segmentul de televiziune cu plată (cablu și satelit) a crescut cu 2% față de aceeași perioadă a anului anterior, până la 6,1 milioane RGU. Împreună cu serviciile de telefonie fixă, numărul total de RGU pe piața din România a ajuns la 20,5 milioane de clienți la finalul T2 2026, în creștere cu 9% comparativ cu T2 2025.

Operațiunile din Spania au continuat evoluția solidă în T2 2026, numărul utilizatorilor de servicii fixe, internet și telefonie mobilă crescând cu 23% comparativ cu T2 2025, până la 11,9 milioane RGU. Numărul utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă a crescut cu 19%, până la 7,8 milioane RGU, iar cel al utilizatorilor de internet fix cu 28%, până la 2,9 milioane.

În Portugalia, unde Digi oferă o gamă completă de servicii de telecomunicații, inclusiv telefonie mobilă, internet prin fibră optică, televiziune și telefonie fixă, numărul de RGU a ajuns la 960 mii, în creștere cu 22% față de aceeași perioadă din 2025, dintre care 545 mii erau utilizatori de servicii de telefonie mobilă și 186 mii utilizatori de servicii de internet fix.

În Italia, numărul utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă a crescut cu 4,5% comparativ cu perioada similară din 2025, ajungând la 535 mii RGU la finalul T2 2026.

În Marea Britanie, Digi a lansat serviciile de internet prin fibră optică și a continuat extinderea rețelei în al doilea trimestru din 2026, în paralel cu atragerea primilor clienți.

Indicatori comerciali în funcție de țară (RGU, mii) T2’26 T2’25 Variație (%) România 20.497 18.821 9% Servicii de telefonie mobilă 8.424 7.009 20,2% Televiziune cu plată (Pay-TV) 6.055 5.957 1,6% Servicii de internet fix (broadband) 5.244 5.026 4,3% Servicii de telefonie fixă 774 829 -6,6% Spania 11.881 9.666 22,9% Servicii de telefonie mobilă 7.827 6.587 18,8% Servicii de internet fix 2.900 2.266 28,0% Servicii de telefonie fixă 905 723 25,2% Televiziune cu plată 249 90 176,7% Portugalia 960 789 21,7% Servicii de telefonie mobilă 545 420 29,8% Servicii de internet fix 186 144 29,2% Televiziune cu plată 147 127 15,7% Servicii de telefonie fixă 82 98 -16,3% Italia 535 512 4,5% Servicii de telefonie mobilă 535 512 4,5% TOTAL 33.873 29.788 13,7%

Raportul financiar al Digi Communications la 30 iunie 2026 este disponibil aici.

Despre Digi Communications N.V.

Digi Communications N.V. este compania mamă a operatorului de telecomunicații Digi România, liderul pieței de televiziune cu plată și servicii convergente de bandă largă din România, cu operațiuni în Spania, Italia, Portugalia, Marea Britanie și Belgia. Înființată acum mai bine de 30 de ani, compania operează în România și Spania o rețea extinsă și avansată de fibră optică. DIGI aduce pe piață cele mai accesibile servicii de comunicații electronice, atât în domeniul comunicațiilor fixe, cât și în cel al comunicațiilor mobile. De-a lungul timpului, acest avantaj competitiv a devenit un beneficiu pentru milioane de clienți, care au obținut acces mai rapid și mai accesibil la servicii de înaltă calitate.

Digi Communications NV este o companie publică listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București.

Editor : A.D.V.