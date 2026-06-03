Live TV

Video Digi România va dezvolta prin programul SAFE o platformă de securitate cibernetică bazată pe inteligență artificială

Data actualizării: Data publicării:
DIGI Communications
DIGI Communications. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos /Octav Ganea

Digi România va dezvolta pentru stat, prin programul european SAFE, o platformă integrată de securitate cibernetică ce va utiliza intensiv inteligența artificială, în baza unui contract de 196 de milioane de euro, a anunțat Guvernul.

Digi România va dezvolta pentru stat o platformă integrată de tip LLM pentru securitate cibernetică, care va folosi inteligența artificială. Contractul de achiziţie, în valoare de 196 milioane euro, face parte din programul SAFE și va fi implementat etapizat pe o perioadă de 4 ani. În cadrul acestei înțelegeri, realizarea platformei se va face integral în România a anunțat guvernul.

Un alt contract care ține de tehnologie și comunicații prin SAFE a fost semnat cu Logic Computer. Acesta prevede achiziția de centre de date mobile și de securitate cibernetică de 110 milioane de euro.

Programul SAFE, de întărire a apărării în Europa, prevede finanțări de 16,7 miliarde de euro pentru România. Banii sunt acordați sub formă de împrumuturi pe 45 de ani, cu termen de grație de zece ani.

Din finanțarea totală, România va folosi 4,2 miliarde euro pentru infrastructură duală, respectiv pentru realizarea capetelor din Autostrăzile Moldovei și Unirii care acoperă legăturile cu Republica Moldova și Ucriana. Aproape 12,5 miliarde sunt achiziții militare.

Marele caștigător al contractării prin SAFE este grupul german Rheinmetall, care va beneficia de comenzi de 5,7 miliarde de euro. Germanii care au centre de producție în România vor livra de la muniție până la vehicule de luptă și nave de război. Acestea din urmă ar urma să fie construite la Mangalia, după preluarea șantierului aflat în faliment.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
1
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
3
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Vladimir Putin.
4
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Șoșoacă apără Rusia în cazul dronei de la Galați, în direct la televiziunea Kremlinului...
Țiriac jr., motivul pentru care Sorana Cîrstea a luat cea mai importantă decizie din viața ei: ”E normal la vârsta mea”
Digi Sport
Țiriac jr., motivul pentru care Sorana Cîrstea a luat cea mai importantă decizie din viața ei: ”E normal la vârsta mea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President Donald Trump Signs "Angel Family Day" Proclamation
Trump semnează ordinul mult aşteptat privind inteligenţa artificială, marcând o schimbare de strategie la Casa Albă
blindate armata română
Guvernul anunță lista achizițiilor militare și proiectelor de infrastructură prin SAFE. „România nu pierde niciun ban”
Artificial Intelligence Illustrations in Ukraine - 22 Feb 2025
OpenAI, acționată în instanță de Florida. ChatGPT, considerat risc pentru siguranța publică
Leonardo C-27J Spartan NG
Investiții strategice de aproape 1 miliard de euro pentru România: avioane Spartan, elicoptere Airbus și șalupe de salvare prin SAFE
grafica inteligenta artificiala
Premieră în lumea științei: un model AI a rezolvat autonom o problemă de matematică veche de 80 de ani
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski
Zelenski anunță că Ucraina va trimite experți antidrone în România și...
bancnote de 50 de euro cu o lupă peste harta europei
Raport european: România are probleme cu cheltuirea banului public...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să...
victor ponta sustine un discurs
„Împușcați-l în limbă”. USR acuză un „derapaj grav” după ce Victor...
Ultimele știri
Patru avioane Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene au aterizat la baza Mihail Kogălniceanu. Au sosit și 180 de militari
Ghenele de gunoi din blocuri ar putea fi închise. Strategia PMB prevede și aspiratoare stradale în locul măturilor clasice
O mină marină descoperită pe plaja dintre Vama Veche şi 2 Mai a fost detonată de scafandrii militari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a pățit o viitoare mireasă cu o săptămână înainte de nuntă. Totul a pornit de la o pizza crocantă
Cancan
Ce arată analizele toxicologice în cazul lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a înjunghiat mortal tatăl polițist...
Fanatik.ro
Cum a apărut Maria Sharapova în tribunele de la Roland Garros. A uimit pe toată lumea
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
Marius Șumudică, discurs virulent după debutul lui Gică Hagi la națională: “Revoluționăm fotbalul? Dobre a...
Adevărul
Capcanele din vacanța în Spania: un mop lăsat pe balcon sau un castel de nisip prea mare îți pot aduce amenzi...
Playtech
Ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor după modificările aduse de noua lege a salarizării...
Digi FM
Un bărbat a devenit miliardar peste noapte fără să știe. A aflat adevărul când a încercat să plătească la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Darius Olaru, în fața transferului carierei, direct în Champions League!
Pro FM
Loredana Groza, criticată după apariția de la gala gimnasticii din Onești. „De ce așa dezbrăcată în fața...
Film Now
Actor din „How I Met Your Mother”, condamnat la peste 30 de ani de închisoare după ce și-a înjunghiat fosta...
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în...
Newsweek
Pensionarii cu datorii la Casele de Ajutor Reciproc, executați mai repede. Ce rol va avea Casa de Pensii?
Digi FM
Millie Bobby Brown, despre viața de mamă la 22 de ani: “Nu înțeleg cum poate exista atât de multă iubire...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Mulți români fac această greșeală. Ce trebuie să faci dacă găsești un pui de căprioară singur în pădure
Film Now
John Travolta le dedică filmul scris și regizat de el soției și fiului pierduți mult prea devreme: "Viața m-a...
UTV
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit la Londra. Nuntă discretă pentru unul dintre cele mai urmărite...