Digi România va dezvolta pentru stat, prin programul european SAFE, o platformă integrată de securitate cibernetică ce va utiliza intensiv inteligența artificială, în baza unui contract de 196 de milioane de euro, a anunțat Guvernul.

Digi România va dezvolta pentru stat o platformă integrată de tip LLM pentru securitate cibernetică, care va folosi inteligența artificială. Contractul de achiziţie, în valoare de 196 milioane euro, face parte din programul SAFE și va fi implementat etapizat pe o perioadă de 4 ani. În cadrul acestei înțelegeri, realizarea platformei se va face integral în România a anunțat guvernul.

Un alt contract care ține de tehnologie și comunicații prin SAFE a fost semnat cu Logic Computer. Acesta prevede achiziția de centre de date mobile și de securitate cibernetică de 110 milioane de euro.

Programul SAFE, de întărire a apărării în Europa, prevede finanțări de 16,7 miliarde de euro pentru România. Banii sunt acordați sub formă de împrumuturi pe 45 de ani, cu termen de grație de zece ani.

Din finanțarea totală, România va folosi 4,2 miliarde euro pentru infrastructură duală, respectiv pentru realizarea capetelor din Autostrăzile Moldovei și Unirii care acoperă legăturile cu Republica Moldova și Ucriana. Aproape 12,5 miliarde sunt achiziții militare.

Marele caștigător al contractării prin SAFE este grupul german Rheinmetall, care va beneficia de comenzi de 5,7 miliarde de euro. Germanii care au centre de producție în România vor livra de la muniție până la vehicule de luptă și nave de război. Acestea din urmă ar urma să fie construite la Mangalia, după preluarea șantierului aflat în faliment.

Editor : M.I.