DIGI Spania își menține poziția de lider al vitezei internetului fix, pentru al cincilea an consecutiv

• DIGI a fost reconfirmată și în 2025 drept „Cea mai rapidă rețea de fibră optică din Spania”, potrivit rezultatelor Ookla® Speedtest Awards™, obținute în urma comparării a peste 13 milioane de teste efectuate de utilizatori, în fiecare semestru al anului trecut.

• Performanțele rețelei de bandă largă fixă se reflectă în valori de vârf înregistrate pentru vitezele de transfer, calitatea și stabilitatea conexiunii și în cea de-a doua jumătate a lui 2025: până la 910,81 Mbps la download, 919,30 Mbps la upload și un punctaj Speed Score™ de 76,42.

• Prin metodologia sa riguroasă și independentă, recunoscută la nivel internațional, platforma Ookla® analizează și certifică rapiditatea, consistența și fiabilitatea serviciilor de comunicații electronice, pe baza datelor colectate direct de la useri.

Ceea ce a început în 2021 ca o premieră a devenit astăzi o tradiție a excelenței: pentru al cincilea an la rând, DIGI Spania a fost desemnat de Ookla® Speedtest Awards™ ca operatorul cu „cea mai rapidă rețea de fibră optică”. În perioada iulie - decembrie 2025, Ookla® a centralizat și evaluat peste 13 milioane de măsurători raportate pe teritoriul Spaniei de către utilizatorii aplicației Speedtest® Intelligence, care au plasat DIGI pe locul întâi în topul vitezelor, cu indicatori de până la 910,81 Mbps pentru download, 919,30 Mbps pentru upload și un Speed Score™ de 76,42 dintr-un maxim de 100.

Pe lângă ratele superioare de transfer, DIGI Spania s-a remarcat și prin cea mai scăzută latență, un parametru esențial pentru o conectivitate impecabilă în activitățile unde timpul de răspuns este critic - de la sesiuni de gaming online fără lag și streaming 4K/8K fără buffering, până la telemuncă sau videoconferințe fără întreruperi.

DIGI Spania a dominat clasamentul pe tot parcursul anului, ocupând poziția fruntașă și în primele șase luni ale lui 2025, cu un punctaj Speed Score™ de 77,29, susținut de viteze de până la 911,00 Mbps (download), respectiv 916,49 Mbps (upload).

„Este o reală satisfacție pentru noi să primim această distincție pentru al cincilea an consecutiv. O validare care pune în valoare anvergura investițiilor direcționate în construcția unei rețele de fibră optică de înaltă performanță, precum și munca echipelor noastre tehnice care asigură zilnic funcționarea acesteia la cele mai înalte standarde. Toate acestea ne permit să onorăm încrederea și să oferim servicii de o calitate ireproșabilă clienților noștri”, a subliniat Marius Vărzaru, CEO DIGI Spania.

La rândul său, Stephen Bye, Președinte și CEO Ookla, a afirmat: “Succesul constant al DIGI în obținerea certificării Speedtest Awards pentru cea mai rapidă rețea, an după an, din 2021 până în 2025, este o dovadă a poziției sale de referință în sectorul telecom din Spania. Speedtest Awards sunt recunoscute pentru metodologia riguroasă și imparțială de testare, ceea ce face ca această reușită să fie cu atât mai notabilă. Este un rezultat care arată angajamentul DIGI de a oferi abonaților performanțe la standarde de top în industrie.”

Raportul complet Ookla® este disponibil pe: https://www.speedtest.net/awards/spain/.

DIGI este al patrulea furnizor de servicii electronice din Spania și deservește peste 6,93 milioane de linii mobile, mai mult de 3,19 milioane de conexiuni de internet și telefonie fixe, precum și peste 133.000 de abonamente DIGI TV (date valabile la finalul trimestrului III 2025). Infrastructura de fibră SMART DIGI acoperă, în prezent, peste 13 milioane de locuințe, ca urmare a procesului de extindere continue a rețelei, din ultimii opt ani. Totodată, în 2025, subsidiara DIGI Spania a făcut tranziția de la statutul de cel mai mare operator virtual (MVNO), la cel de operator cu rețea mobilă proprie (MNO), etapă care marchează maturizarea operațiunilor DIGI pe această piață.

Despre Grupul DIGI

DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV) și telefonie fixă, deținând o cotă importantă pe segmentul de comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. Compania derulează operațiuni în România, Spania, Italia, Portugalia și Belgia.

Soluțiile de conectivitate și comunicații electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de ultimă generație. DIGI pune la dispoziția clienților săi și o ofertă diversificată de conținuturi online, radio și TV: sport (Digi Sport), știri (Digi24), filme, documentare, muzică și serviciul de content Digi TV.

