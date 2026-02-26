Live TV

Digi24, cea mai citată sursă din media în luna ianuarie 2026

Data publicării:
logo-digi24

Digi24 a fost cea mai citată sursă din media în luna ianuarie 2026, potrivit analizei realizate de mediaTRUST.

Digi 24 se situează pe prima poziţie a clasamentului general cu 924 de citări. În top se află și Digi Sport, pe poziția a cincea, cu 355 de citări.

Analiza din luna ianuarie a fost efectuată pe baza a peste 14.000 de materiale ale publicațiilor de presă, a emisiunilor de știri de televiziune și radio și a materialelor de pe site-urile web care au apărut în perioada 01 ianuarie – 31 ianuarie 2026. Din acest set extins au fost identificate 6.261 materiale valide.

Posturile de televiziune reprezintă cele mai citate surse în luna ianuarie (42%), urmate de mediul online (38%). Pe locul trei se află presa scrisă care deţine 17% din total, iar radiourile înregistrează o ușoară creștere față de lunile precedente, atingând o pondere de 3%.

Studiul celor mai citate surse de media din România oferă informaţii cu privire la numărul citărilor unor instituții media (print, online, radio, TV), fără a include şi agenţiile de presă. Cercetarea a fost realizată în perioada 01 ianuarie – 31 ianuarie 2026.

Raportul analizeză articolele din presa scrisă și on-line, precum și știrile difuzate de posturile de radio și TV în care au fost menționate numele surselor de informare în masă. Raportul a luat în considerare acele materiale care fac referire la articole, știri, comentarii și declaraţii ce au apărut în diferite media, cu condiţia ca acestea să nu fie republicări integrale din alte media.

Editor : B. G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Russia Putin
3
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
4
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
5
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
Surpriză uriașă: Shakira a luat o decizie complet neașteptată, după ce a fost condamnată la închisoare
Digi Sport
Surpriză uriașă: Shakira a luat o decizie complet neașteptată, după ce a fost condamnată la închisoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rai, press conference to present the XXV Olympic Winter Games Milan Cortina
Şeful departamentului Sport de la Rai a demisionat după gafele făcute în timp ce comenta ceremonia de deschidere a JO de iarnă
JDS GRINDEANU 180226_54421
Răspunsul pe care  l-a dat Sorin Grindeanu, întrebat dacă va fi următorul prim-ministru, din 2027
Donald Trump
Ce fel de sistem vrea să construiască Trump prin demonizarea presei. „Democrația moare când adevărul încetează să mai conteze”
MCZoPTQ0MCZoYXNoPWZiMDNkMzc3M2NlNzZmZWM4NTgzODZlNzc5OWI3YTYz.thumb
Digi24, lider incontestabil în topul celor mai citate surse media în 2025
Washington Post Guild Members Rally After Major Layoffs In Washington - 05 Feb 2026
Directorul general al Washington Post, Will Lewis, a plecat de la conducerea publicației, după ce ziarul a concediat sute de jurnaliști
Recomandările redacţiei
rares hopinca in studioul digi24
Primăria Sectorului 2 înființează o companie municipală, după ce un...
donald trump - noiembrie 2025
Donald Trump, invitat la București în luna mai, pentru Summitul B9...
guvern
Angajații Guvernului cer urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan...
ilie bolojan ursula von der leyen
Bolojan, vizită oficială la Bruxelles: premierul a discutat cu Ursula...
Ultimele știri
Primarul Capitalei anunță controale la locuințele „convenabile”. „Majorarea chiriilor ar putea aduce 500 de milioane de lei la buget”
Polonia susține că este un aliat loial al Statelor Unite, dar avertizează: „Nu putem fi fraieri”
Ce mărci de mașini din România au kilometrajul cel mai des măsluit. Media kilometrilor dați înapoi (studiu)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii nu mai pot evita realitatea, pe măsură ce primul Mercur retrograd al anului 2026 aduce adevărul...
Cancan
Cristian Andrei rupe tăcerea la 3 luni după scandalul care a zguduit România: 'O femeie reușește să-l facă pe...
Fanatik.ro
Liberalul care și-a petrecut ziua de naștere cu Ilie Bolojan, trecut penal. Cum a scăpat Mircea Roșca, în...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Alexandru Chipciu, show la conferință! Șocat de imaginile cu Gabi Matei, jucătorul i-a răspuns lui Gigi...
Adevărul
Planurile ascunse ale lui Putin. Ce urmărește Rusia dincolo de subjugarea Ucrainei și paralizarea UE. „Mergem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada...
Newsweek
Înalta Curte a decis cine judecă procesele pentru anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când un băiețel de doar trei ani e urmărit de un coiot uriaș, chiar în fața casei: „Nu am crezut...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...