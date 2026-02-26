Digi24, cea mai citată sursă din media în luna ianuarie 2026

Digi24 a fost cea mai citată sursă din media în luna ianuarie 2026, potrivit analizei realizate de mediaTRUST.

Digi 24 se situează pe prima poziţie a clasamentului general cu 924 de citări. În top se află și Digi Sport, pe poziția a cincea, cu 355 de citări.

Analiza din luna ianuarie a fost efectuată pe baza a peste 14.000 de materiale ale publicațiilor de presă, a emisiunilor de știri de televiziune și radio și a materialelor de pe site-urile web care au apărut în perioada 01 ianuarie – 31 ianuarie 2026. Din acest set extins au fost identificate 6.261 materiale valide.

Posturile de televiziune reprezintă cele mai citate surse în luna ianuarie (42%), urmate de mediul online (38%). Pe locul trei se află presa scrisă care deţine 17% din total, iar radiourile înregistrează o ușoară creștere față de lunile precedente, atingând o pondere de 3%.

Studiul celor mai citate surse de media din România oferă informaţii cu privire la numărul citărilor unor instituții media (print, online, radio, TV), fără a include şi agenţiile de presă. Cercetarea a fost realizată în perioada 01 ianuarie – 31 ianuarie 2026.

Raportul analizeză articolele din presa scrisă și on-line, precum și știrile difuzate de posturile de radio și TV în care au fost menționate numele surselor de informare în masă. Raportul a luat în considerare acele materiale care fac referire la articole, știri, comentarii și declaraţii ce au apărut în diferite media, cu condiţia ca acestea să nu fie republicări integrale din alte media.

Editor : B. G.