Digi24, cea mai citată sursă din media în luna iulie 2025

Data publicării:
MmY2OTU0Y2JiYTlkY2E1MTY4MWI4NTQzYWRkYWY=.thumb

Digi24 a fost cea mai citată sursă din media în luna iulie 2025, potrivit analizei realizate de mediaTRUST.

Digi 24 se situează pe prima poziţie a clasamentului general cu 805 citări. În top se află și Digi Sport, pe poziția a patra, cu 441 citări.

Analiza privind frecvența celor mai citate surse din mass-media a fost efectuată pe baza publicațiilor de presă, a emisiunilor de știri de televiziune și radio și a
materialelor de pe siteurile web. Studiul celor mai citate surse de media din România oferă informaţii cu privire la numărul citărilor unor instituții media (print, online, radio, TV), fără a include şi agenţiile de presă. Cercetarea a fost realizată în perioada 1 iulie – 31 iulie 2025.

Analiza din luna iulie a fost efectuată pe baza a peste 14.000 de materiale ale publicațiilor de presă, a emisiunilor de știri de televiziune și radio și a materialelor de pe site-urile web care au apărut în perioada 01 iulie – 31 iulie 2025. Din acest set extins au fost identificate 7.264 materiale valide.

Sursele citate din mediul online sunt cel mai bine reprezentate în luna iulie (42%), urmate de posturile de televiziune (39%). Pe locul trei se află presa scrisă care deţine 16% din total, iar radiourile se regăsesc în proporție de 3%.

