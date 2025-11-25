Digi24, cea mai citată sursă din media în luna octombrie 2025

Digi24 a fost cea mai citată sursă din media în luna octombrie 2025, potrivit analizei realizate de mediaTRUST.

Digi 24 se situează pe prima poziţie a clasamentului general cu 945 citări. În top se află și Digi Sport, pe poziția a patra, cu 354 citări.

Analiza privind frecvența celor mai citate surse din mass-media a fost efectuată pe baza publicațiilor de presă, a emisiunilor de știri de televiziune și radio și a materialelor de pe siteurile web. Studiul celor mai citate surse de media din România oferă informaţii cu privire la numărul citărilor unor instituții media (print, online, radio, TV), fără a include şi agenţiile de presă. Cercetarea a fost realizată în perioada 1 octombrie – 30 octombrie 2025.

Raportul analizeză articolele din presa scrisă și on-line, precum și știrile difuzate de posturile de radio și TV în care au fost menționate numele surselor de informare în masă. Raportul a luat în considerare acele materiale care fac referire la articole, știri, comentarii și declaraţii ce au apărut în diferite media, cu condiţia ca acestea să nu fie republicări integrale din alte media.

Analiza din luna octombrie a fost efectuată pe baza a peste 13.500 de materiale ale publicațiilor de presă, a emisiunilor de știri de televiziune și radio și a materialelor de pe site-urile web care au apărut în perioada 01 octombrie – 30 octombrie 2025. Din acest set extins au fost identificate 6.122 materiale valide.

Posturile de televiziune sunt cel mai bine reprezentate în luna septembrie ca număr de citări (48%), urmate de sursele online (33%). Pe locul trei se află presa scrisă care deţine 17% din total, iar radiourile se regăsesc în proporție de 2%.

Editor : A.D.V.