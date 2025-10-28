Live TV

Digi24, cea mai citată sursă din media în luna septembrie 2025

Bogdan Galca Data publicării:
YXNoPTZmZmFhZTdkYjk4NTZiMDBmZTliYTkzMzQzNzMyNTk3.thumb

Digi24 a fost cea mai citată sursă din media în luna septembrie 2025, potrivit analizei realizate de mediaTRUST.

Digi 24 se situează pe prima poziţie a clasamentului general cu 1,100 citări. În top se află și Digi Sport, pe poziția a cincea, cu 353 citări.

Analiza privind frecvența celor mai citate surse din mass-media a fost efectuată pe baza publicațiilor de presă, a emisiunilor de știri de televiziune și radio și a materialelor de pe siteurile web. Studiul celor mai citate surse de media din România oferă informaţii cu privire la numărul citărilor unor instituții media (print, online, radio, TV), fără a include şi agenţiile de presă. Cercetarea a fost realizată în perioada 1 septembrie – 30 septembrie 2025.

Raportul analizeză articolele din presa scrisă și on-line, precum și știrile difuzate de posturile de radio și TV în care au fost menționate numele surselor de informare în masă. Raportul a luat în considerare acele materiale care fac referire la articole, știri, comentarii și declaraţii ce au apărut în diferite media, cu condiţia ca acestea să nu fie republicări integrale din alte media.

Analiza din luna septembrie a fost efectuată pe baza a peste 13.900 de materiale ale publicațiilor de presă, a emisiunilor de știri de televiziune și radio și a materialelor de pe site-urile web care au apărut în perioada 01 septembrie – 30 septembrie 2025. Din acest set extins au fost identificate 6.887 materiale valide.

Posturile de televiziune sunt cel mai bine reprezentate în luna septembrie ca număr de citări (50%), urmate de sursele online (31%). Pe locul trei se află presa scrisă care deţine 17% din total, iar radiourile se regăsesc în proporție de 2%.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan in studioul digi24
1
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
2
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
carrefour
3
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
5
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
Digi Sport
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE...
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan: „Stabilitatea nu se poate fără PSD”. Ce spune...
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Sorin Grindeanu, după ce Nicușor Dan nu a exclus să îl desemneze...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o...
Ultimele știri
Primar PSD din Iași, reținut după ce ar fi lovit doi copii. PNL cere demisia și excluderea lui din partid
Fii salvator. Prim ajutor în caz de septicemie
„Vrea doar să ne scuipe”. Volodimir Zelenski exclude definitiv cedarea de teritorii către Rusia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan in parlament
Bolojan: Miza mea nu e să fiu premier în orice condiţii, ci să fac ceea ce trebuie. Dacă oameni politici au soluţii mai bune, să spună
INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x867
Premierul Bolojan, la Digi24. „Oricine vine la guvernare va fi cu spatele la zid, dacă nu se vor lua măsurile propuse de mine”
diana buzoianu la o sedinta a guvernului
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, vine la Digi24, la ora 21.00
Digi24, cea mai citată sursă din media în luna august 2025
Digi24, cea mai citată sursă din media în luna august 2025
MmY2OTU0Y2JiYTlkY2E1MTY4MWI4NTQzYWRkYWY=.thumb
Digi24, cea mai citată sursă din media în luna iulie 2025
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Cauza morții medicului Ștefania Szabo, găsită fără viață în Spitalul de Urgență Buzău. Prima ipoteză
Fanatik.ro
Cum îi scapă Gigi Becali pe rivalii de la CFR Cluj de problemele financiare! Înțelegerea făcută cu Neluțu...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Marius Șumudică, ieșire nervoasă în direct! Ce le-a transmis oamenilor care îl compară cu Gâlcă: „Până acum...
Adevărul
Afară cu Lukoil din țară? Ce poate face România după sancțiunile lui Trump împotriva Rusiei: „Avem deja un...
Playtech
De ce condensează geamurile termopan? Explicaţia specialiştilor
Digi FM
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo au fost surprinse cu doar o zi înainte de tragedie. Ea a fost găsită fără...
Digi Sport
Tragedie la Inter: fotbalistul a lovit mortal un bărbat în scaun cu rotile! Cristi Chivu și-a anulat...
Pro FM
Mădălina Ghenea rupe tăcerea despre căsătorie. De ce nu vrea să ajungă la altar: „Uneori intru într-o relație...
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Newsweek
Ce e Marea Pensionare care va bloca sistemul de pensii? Lipsesc 7.000.000.000€ la bugetul pensiilor
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Mărturisiri neașteptate. Charlie Sheen admite că Denis Richards încă îl iubește, la aproape 20 de ani de la...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...