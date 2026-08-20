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Digi24, cea mai citată sursă media din România în luna iulie 2026

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Digi24 a fost cea mai citată sursă media din România în luna iulie 2026, potrivit analizei realizate de mediaTRUST.

Digi24 se situează pe prima poziţie a clasamentului general, cu 1.567 de citări.

Analiza mediaTRUST pentru perioada 1 – 31 iulie 2026 are la bază peste 39.000 materiale monitorizate în presa scrisă, televiziune, radio și online. Din acest volum, 15.002 de materiale au fost considerate valide conform criteriilor de analiză.

În luna iulie, site-urile web reprezintă cele mai citate surse, cu 38% din total, în creștere cu 3 puncte procentuale față de luna precedentă. Televiziunile se mențin la același nivel, cu 36%, în timp ce presa scrisă și radiourile înregistrează scăderi de 2, respectiv 1 punct procentual, ajungând la 23% și 3%.

Studiul celor mai citate surse media din România oferă informaţii cu privire la numărul citărilor unor redacții media (print, online, radio, TV), fără a include şi agenţiile de presă. Raportul analizează articolele din presa scrisă și online, precum și știrile difuzate de posturile de radio și TV în care au fost menționate numele surselor de informare în masă. Raportul a luat în considerare acele materiale care fac referire la articole, știri, comentarii și declaraţii ce au apărut în diferite media, cu condiţia ca acestea să nu fie republicări integrale din alte media. Suma referirilor unei surse citate nu include citările publicaţiilor care fac parte din acelaşi trust.

Editor : B. G.

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