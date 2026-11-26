Digi24 a fost cea mai citată sursă media din România în luna octombrie 2026, potrivit analizei realizate de mediaTRUST.

Digi24 se situează pe prima poziţie a clasamentului general, cu 1.841 de citări.

Analiza mediaTRUST pentru perioada 1 – 31 octombrie 2026 are la bază peste 59.000 de materiale monitorizate în presa scrisă, televiziune, radio și online. Din acest volum, 17.495 de materiale au fost considerate valide conform criteriilor de analiză.

În luna octombrie, portalurile web au fost cel mai frecvent menționate în citate, reprezentând 40% din total, urmate de televiziuni (34%), publicații din presa scrisă (22%) și posturi de radio (4%).

Studiul celor mai citate surse media din România oferă informaţii cu privire la numărul citărilor unor redacții media (print, online, radio, TV), fără a include şi agenţiile de presă. Raportul analizează articolele din presa scrisă și online, precum și știrile difuzate de posturile de radio și TV în care au fost menționate numele surselor de informare în masă. Raportul a luat în considerare acele materiale care fac referire la articole, știri, comentarii și declaraţii ce au apărut în diferite media, cu condiţia ca acestea să nu fie republicări integrale din alte media. Suma referirilor unei surse citate nu include citările publicaţiilor care fac parte din acelaşi trust.