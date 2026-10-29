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Digi24, cea mai citată sursă media din România în luna septembrie 2026

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Digi24 a fost cea mai citată sursă media din România în luna septembrie 2026, potrivit analizei realizate de mediaTRUST.

Digi24 se situează pe prima poziţie a clasamentului general, cu 1.456 de citări.

Analiza mediaTRUST pentru perioada 1 – 30 septembrie 2026 are la bază peste 43.000 materiale monitorizate în presa scrisă, televiziune, radio și online. Din acest volum, 18.056 de materiale au fost considerate valide conform criteriilor de analiză.

În luna septembrie, site-urile web au fost principalele surse citate, cu o pondere de 43% din total, urmate de posturile de televiziune (34%), presa scrisă (18%) și radio (5%).

Studiul celor mai citate surse media din România oferă informaţii cu privire la numărul citărilor unor redacții media (print, online, radio, TV), fără a include şi agenţiile de presă. Raportul analizează articolele din presa scrisă și online, precum și știrile difuzate de posturile de radio și TV în care au fost menționate numele surselor de informare în masă. Raportul a luat în considerare acele materiale care fac referire la articole, știri, comentarii și declaraţii ce au apărut în diferite media, cu condiţia ca acestea să nu fie republicări integrale din alte media. Suma referirilor unei surse citate nu include citările publicaţiilor care fac parte din acelaşi trust.

Editor : B. G.

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