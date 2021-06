Digi24 formează jurnaliști și lansează Școala de Media

Digi24 lansează în luna septembrie un program adresat studenților și absolvenților din toată țara

Şcoala de media Digi24 pornește din dorinţa profesioniştilor acestui post de televiziune de a oferi industriei media următoarele generaţii de jurnalişti, antrenaţi la cele mai înalte standarde profesionale şi etice.

Şansa pe care le-o oferă şcoala noastră celor care vor să cunoască domeniul „pe dinăuntru” este să înveţe de la cei mai buni. Este felul în care profesioniştii noştri, recunoscuţi pentru programele de ştiri relevante şi echilibrate, împărtăşesc din secretele succesului lor tuturor celor care vor să practice jurnalismul de calitate. Programul intens de 3 luni va începe de la 1 septembrie, iar studenții vor lucra în sediul Digi24, în studiouri, în redacție, dar vor merge și pe teren împreună cu echipele de profesioniști Digi24.

Ce ne propunem? Suntem pregătiți să vă impărtășim cele trei valori ale noastre: jurnalism, comunicare și networking de calitate

Cei mai buni jurnalişti din redacţiile Digi24, digi24.ro şi DigiFM le vor sta la dispoziţie cursanților pentru a parcurge împreună etapele formării unui profesionist. Vor avea ore de curs şi proiecte, dar şi ore de lucru în redacţie. Vor merge la fimări, vor face ştiri, vor munci cot la cot cu profesioniştii care le vor urmări progresul şi îi vor ghida.

Odată dobândită această aplecare spre comunicare scurtă şi eficientă, vor putea fi jurnaliști mai buni, le va fi de folos în orice altă meserie vor alege şi chiar la nivel personal, în felul în care vor interacţiona cu alţii. Programul nostru de formare nu este doar o transmitere şi fixare de competenţe noi, ci şi ocazia de a interacţiona cu profesionişti, personalităţi, oameni pasionaţi şi dedicaţi meseriei lor. Orice astfel de întâlnire este o deschidere de lumi.

Toţi trainerii noştri sunt profesionişti Digi24, jurnaliști cu multă experiență

Teodora Tompea promite că „succesul este rodul muncii și pasiunii investite zilnic”. Împreună cu ea vor alege informaţii pe care le vor documenta şi apoi transforma în ştiri, pe care vor exersa cum să le transmită mai departe publicului. Cosmin Prelipceanu spune cum „la cursul de Comunicare 360 vor petrece foarte mult timp elaborând şi apoi analizând mesaje”. Alături de Lucian Mândruță vor descoperi „landscape-ul media din România. Cine contează, cine setează agenda, de unde pornesc agendele și unde se găsesc oportunitățile”.

Formarea unui jurnalist este un proces de durată, ca în cazul oricărui profesionist. Cere multă încăpăţânare, încredere, energie, timp. Unii spun că e nevoie şi de noroc. Noi credem că norocul ţi-l faci singur, având grijă cum începi şi mai ales cu cine începi. Lasă-ne să avem grijă de începutul tău şi vom fi mândri de tine când vei ajunge mare! Te așteptăm la înscriere pe www.scoalademedia.ro până pe 10 august 2021.



Despre Digi24

Televiziunea Digi24 și platforma online digi24.ro, poziționate de publicul român, pentru al patrulea an consecutiv, în top 3 cele mai credibile surse de informare* din România, fac parte din divizia de media a grupului Digi | RCS & RDS. Postul de știri Digi24 este favorit pentru publicul activ comercial din zonele urbane, având cel mai mare grad ESOMAR A dintre toate televiziunile de știri din România.

Site-ul digi24.ro este cel mai urmărit site de news din online-ul românesc, având o medie lunară de peste 45 de milioane de vizite, în ultimele șase luni. În luna martie, platforma a înregistrat un record absolut de trafic all time pentru un site măsurat de Biroul Roman de Audit Transmedia: peste 80 de milioane de vizite și peste 16 milioane de vizitatori unici.

Grupul Digi mai deține primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile Digi Sport 1, 2, 3 și 4, postul de filme (pay-tv) Film Now, televiziunile Digi World, Digi Life și Digi Animal World, televiziunile de muzică UTV, Music Channel, Hit Music și posturile de radio Pro FM, Digi FM, Dance FM și Chill FM.

Despre Digi FM

Postul de radio Digi FM este parte a grupului Digi | RCS & RDS.