Digi24, lider incontestabil în topul celor mai citate surse media în 2025

Digi24 se detașează ca lider incontestabil al anului 2025 în topul celor mai citate surse media realizat de mediaTRUST, fiind citat în 9.191 de materiale jurnalistice. Postul și-a adjudecat prima poziție în clasamentul general în 11 din cele 12 luni ale anului. În top se află și Digi Sport, care a obținut poziția a cincea cu un total de 4.522 de referințe.

Studiul anual privind cele mai citate surse media în 2025 s-a bazat pe monitorizarea unui volum brut de aproximativ 160.000 de știri, din care au rezultat 79.205 materiale valide pentru analiza de față, identificate în publicațiile de presă, emisiunile de știri TV, radio și site-urile web.

Sursele online (42%) și cele TV (40%) au fost cele mai populare alegeri pentru redacțiile care au citat conținut în 2025, în timp ce presa scrisă (16%) și posturile de radio (2%) rămân surse secundare de citare.

Cu un total de 9.191 citări, Digi24 a fost cel mai citat brand media din România în anul 2025. Această performanță poziționează Digi24 la o distanță considerabilă de restul clasamentului, confirmând rolul său de principal motor de știri în peisajul mediatic. Poziția de lider incontestabil a Digi24 este susținută de o prezență constantă în fluxurile de știri, generată de interviuri în exclusivitate și dezbateri de impact. Pe parcursul anului, postul TV și website-ul s-au evidențiat prin momente de vizibilitate maximă.

Studiul celor mai citate surse de media din România oferă informaţii cu privire la numărul citărilor unor instituții media (print, online, radio, TV), fără a include şi agenţiile de presă. Cercetarea a fost realizată în perioada 01 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2025.

Raportul analizeză articolele din presa scrisă și on-line, precum și știrile difuzate de posturile de radio și TV în care au fost menționate numele surselor de informare în masă. Raportul a luat în considerare acele materiale care fac referire la articole, știri, comentarii și declaraţii ce au apărut în diferite media, cu condiţia ca acestea să nu fie republicări integrale din alte media.

Principalul criteriu conform căruia un anumit material a fost luat în considerare constă în referirea directă asupra unui articol, a unei declaraţii sau a unui comentariu publicat în alt mediu de informare (print, online) sau difuzat la un post de radio/TV. Suma referirilor unei surse citate nu include citările publicaţiilor care fac parte din acelaşi trust. Atunci când sursa citată este menționată de mai multe ori în același material este luată în considerare ca o singură apariție – o singură citare a mediului respectiv. Studiul analizează știrile difuzate și articolele publicate de peste 30 de posturi de radio și de televiziune, peste 100 de surse din presa scrisă, peste 3000 de surse online care publică regulat știri și articole noi. În procesul de monitorizare a materialelor din cadrul posturilor de televiziune, radiourilor și publicațiilor tipărite care au și o prezență online, raportarea a cumulat și citările provenite de pe site-urile aferente.

Analiza nu include materiale care:

• se referă la presa străină;

• sunt referinţe proprii – un ziar/post face referire la propriile sale informaţii sau articole, sau la cele din publicaţii aparţinând aceluiaşi trust;

• sunt republicate integral dintr-un ziar sau un site;

• citează publicaţii neactualizate (mai vechi de 3 ani), sau care se referă la media care nu mai există;

• se referă la informaţii de pe site-urile unor companii şi organizaţii care nu sunt instituții media;

• sunt reluări ale aceloraşi programe de la un anumit post TV sau radio;

• fac referire la filme și programe difuzate de posturile de televiziune;

• sunt comentarii despre o fotografie sau o copertă;

• sunt review-uri publicate în presă sau difuzate la TV sau radio;

• fac referire la agenţiile de presă precum Mediafax, news.ro, Agerpres etc sau provin de pe portalurile cu caracter de agregatori de conținut;

• fac referire la profilul de business al unui mediu particular sau includ informaţii care reprezintă comentarii ale jurnaliştilor, fără ca acestea să fie corelate cu ceea ce este scris în articolele respective;

• provin de pe platformele de socializare și comentariile postate în cadrul articolelor de pe site-urile de internet.