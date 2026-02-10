Live TV

Digi24, lider incontestabil în topul celor mai citate surse media în 2025

Bogdan Galca Data publicării:
MCZoPTQ0MCZoYXNoPWZiMDNkMzc3M2NlNzZmZWM4NTgzODZlNzc5OWI3YTYz.thumb

Digi24 se detașează ca lider incontestabil al anului 2025 în topul celor mai citate surse media realizat de mediaTRUST, fiind citat în 9.191 de materiale jurnalistice. Postul și-a adjudecat prima poziție în clasamentul general în 11 din cele 12 luni ale anului. În top se află și Digi Sport, care a obținut poziția a cincea cu un total de 4.522 de referințe.

Studiul anual privind cele mai citate surse media în 2025 s-a bazat pe monitorizarea unui volum brut de aproximativ 160.000 de știri, din care au rezultat 79.205 materiale valide pentru analiza de față, identificate în publicațiile de presă, emisiunile de știri TV, radio și site-urile web.

Sursele online (42%) și cele TV (40%) au fost cele mai populare alegeri pentru redacțiile care au citat conținut în 2025, în timp ce presa scrisă (16%) și posturile de radio (2%) rămân surse secundare de citare.

Cu un total de 9.191 citări, Digi24 a fost cel mai citat brand media din România în anul 2025. Această performanță poziționează Digi24 la o distanță considerabilă de restul clasamentului, confirmând rolul său de principal motor de știri în peisajul mediatic. Poziția de lider incontestabil a Digi24 este susținută de o prezență constantă în fluxurile de știri, generată de interviuri în exclusivitate și dezbateri de impact. Pe parcursul anului, postul TV și website-ul s-au evidențiat prin momente de vizibilitate maximă.

Studiul celor mai citate surse de media din România oferă informaţii cu privire la numărul citărilor unor instituții media (print, online, radio, TV), fără a include şi agenţiile de presă. Cercetarea a fost realizată în perioada 01 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2025.

Raportul analizeză articolele din presa scrisă și on-line, precum și știrile difuzate de posturile de radio și TV în care au fost menționate numele surselor de informare în masă. Raportul a luat în considerare acele materiale care fac referire la articole, știri, comentarii și declaraţii ce au apărut în diferite media, cu condiţia ca acestea să nu fie republicări integrale din alte media.

Principalul criteriu conform căruia un anumit material a fost luat în considerare constă în referirea directă asupra unui articol, a unei declaraţii sau a unui comentariu publicat în alt mediu de informare (print, online) sau difuzat la un post de radio/TV. Suma referirilor unei surse citate nu include citările publicaţiilor care fac parte din acelaşi trust. Atunci când sursa citată este menționată de mai multe ori în același material este luată în considerare ca o singură apariție – o singură citare a mediului respectiv. Studiul analizează știrile difuzate și articolele publicate de peste 30 de posturi de radio și de televiziune, peste 100 de surse din presa scrisă, peste 3000 de surse online care publică regulat știri și articole noi. În procesul de monitorizare a materialelor din cadrul posturilor de televiziune, radiourilor și publicațiilor tipărite care au și o prezență online, raportarea a cumulat și citările provenite de pe site-urile aferente.

Analiza nu include materiale care:
• se referă la presa străină;
• sunt referinţe proprii – un ziar/post face referire la propriile sale informaţii sau articole, sau la cele din publicaţii aparţinând aceluiaşi trust;
• sunt republicate integral dintr-un ziar sau un site;
• citează publicaţii neactualizate (mai vechi de 3 ani), sau care se referă la media care nu mai există;
• se referă la informaţii de pe site-urile unor companii şi organizaţii care nu sunt instituții media;
• sunt reluări ale aceloraşi programe de la un anumit post TV sau radio;
• fac referire la filme și programe difuzate de posturile de televiziune;
• sunt comentarii despre o fotografie sau o copertă;
• sunt review-uri publicate în presă sau difuzate la TV sau radio;
• fac referire la agenţiile de presă precum Mediafax, news.ro, Agerpres etc sau provin de pe portalurile cu caracter de agregatori de conținut;
• fac referire la profilul de business al unui mediu particular sau includ informaţii care reprezintă comentarii ale jurnaliştilor, fără ca acestea să fie corelate cu ceea ce este scris în articolele respective;
• provin de pe platformele de socializare și comentariile postate în cadrul articolelor de pe site-urile de internet.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
2
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
3
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
o strada cu masini parcate din capitala dupa ninsoare
4
Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt. Când revenim la...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
5
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Digi Sport
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
1280x720px_comunicat(DIGI24)
O zi, toate perspectivele: figurile emblematice ale Digi24, DigiSport, Digi FM și PRO FM fac schimb de microfoane pe 29 ianuarie
switch_day_cover
SWITCH DAY - 29 ianuarie. O zi, toate perspectivele. Digi24, Digi Sport, Digi FM și PROFM
nicusor dan si mirabela grdinaru foto fb
Nicușor Dan, despre interviul cu Mirabela Grădinaru, difuzat de Digi24 la 21:00: „Aștept cu nerăbdare să aflu ce a spus despre mine”
logo-digi24
Digi24, cea mai citată sursă din media în luna noiembrie 2025
Sorin Sipoș
Cine ar putea să fie noul ministru al Apărării. Premierul Bolojan a spus când ar putea fi făcută propunerea
Recomandările redacţiei
N17 PARLAMENT GREVA PRIMARII BOLOJAN GRINDEANU VO 100226_02683
Grevă în peste 1.500 de primării, tensiuni la întâlnirea cu Bolojan...
armata rusia
Avertisment din Estonia: Rusia plănuiește o consolidare militară...
BUCURESTI - PARLAMENT - MOTIUNE DE CENZURA - 14 IUL 2025
Grindeanu: Dacă nu ești dintr-o localitate binecuvântată de miliarde...
Emmanuel Macron
Macron vrea ca dialogul cu Putin să fie „bine organizat” cu...
Ultimele știri
România este inclusă în rândul statelor „cu democrații fragile” din punct de vedere al percepției asupra corupției
Problema demografică a României: decesele au fost de aproape două ori mai multe decât nașterile, în decembrie 2025
Premierul Ilie Bolojan: Lucrurile în administraţia locală şi centrală nu vor mai putea fi aşa cum eram obişnuiţi până acum
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine sunt tinerii care s-au căsătorit cu adevărat în timpul show-ului lui Bad Bunny de la Super Bowl. Îl...
Cancan
Dezastrul continuă: Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță
Fanatik.ro
De ce au căzut cele două transferuri de la FCSB! Gigi Becali a spus totul: “Cum să dăm banii înainte de...
editiadedimineata.ro
Din 100 de jurnaliști care sunt victime ale deepfake-urilor, 74 sunt femei
Fanatik.ro
Instituțiile statului cu cei mai mulți bani în conturi. Autoritatea care a câștigat cel mai mult din dobânzi...
Adevărul
Afacerea Podkarpaska: scandalul de trafic sexual care ar putea compromite politicieni și elite din Polonia
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
James Cameron, episod incredibil la începutul carierei. I s-a cerut să distribuie cocaină echipei de pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO Scene rar întâlnite la JO de la...
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Misterele cutremurătoare ale bijuteriei ucigașe. Bizarul destin al ametistului Delhi care a băgat în sperieți...
Newsweek
În ce ordine intră joi pensia pe card în funcție de banca unde ai contul? Care pensionari pot lua mai puțin?
Digi FM
De ce nu a luat Bad Bunny niciun ban pentru spectacolul din pauza Super Bowl 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
Panică în rândul fermierilor. Viermele carnivor care amenință culturile și animalele
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Moment nostalgic la Super Bowl 2026. Justin Bieber și Ludacris s-au îmbrățișat pe scenă, la 16 ani de la...