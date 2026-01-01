Digi24.ro vă urează un An Nou bun și fericit! La Mulți Ani 2026! Data publicării: 01.01.2026 00:00 Foto: Profimedia Echipa Digi24.ro vă urează să aveți un an bun, împlinit în 2026 și vă mulțumește că ne citiți în fiecare zi! Petrecere frumoasă! La Mulți Ani 2026! Editor : Redacția Digi24 Etichete: la multi ani anul nou revelion 2026 Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea 2 Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin 3 Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor... 4 Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de... 5 Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților...