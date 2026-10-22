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Video&Foto DIICOT a destructurat o grupare care vindea heroină în București, în zona Ferentari: Doze pregătite pentru vânzare au fost confiscate

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ofiteri diicot
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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O grupare „specializată” în vânzarea de heroină în Ferentari a fost destructurată de DIICOT, potrivit unui comunicat de presă transmis joi. În urma perchezițiilor, procurorii au confiscat 940 de doze, de câte 0,1 grame heroină, dar și alte 300 de grame neporționate care urmau să ajungă la alți dealeri sau direct la consumatori. 

Cele 12 persoane reținute de procurori, cu vârstele cuprinse între 32 și 57 de ani, sunt cercetate în prezent pentru trafic de droguri de mare risc în formă continuată, iar patru dintre ele sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat.

Sursă foto: DIICOT
Sursă foto: DIICOT
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Sursă foto: DIICOT
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Sursă foto: DIICOT
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Sursă foto: DIICOT
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Liderul grupării era o femeie de 57 de ani, despre care procurorii susțin că „și-a asumat sarcina de a procura heroina și de a supraveghea, alături de ceilalți membri activitatea vânzătorilor”. 

DIICOT arată că este vorba de o grupare care avea „multiple celule satelit organizate ca puncte de distribuție a drogurilor de mare risc” și era specializat în comercializarea de heroină „atât în sistem en-gros, către alți dealeri, cât și în doze individuale, direct către consumatorii stradali”.

„Cercetările efectuate au arătat că atât membrii grupării, cât și neafiliații au acționat în multiple puncte de comercializare, cu roluri distincte în cadrul mecanismului infracțional, dar fiecare având cunoștință despre acțiunile desfășurate de ceilalți, pentru a evita interferențele.

De asemenea, în încercarea de a reduce riscul de identificare și pentru păstrarea unei anumite distanțe față de activitatea directă de comercializare, vânzarea drogurilor către consumatori a fost încredințată unor terți, care au acționat în calitate de vânzători”, mai menționează reprezentanții parchetului specializat în astfel de infracțiuni.

Procurorii mai susțin că membrii grupării exploatau particularitățile cartierului Ferentari, aveau așa-numiți „ghizi” care identificau posibilii cumpărători, dar și așa-numite „santinele” care supravegheau locurile din care era vândută heroina.

„În acest context, inculpații și-au putut transfera clienții între ei, iar permiterea consumului heroinei chiar în interiorul unora dintre punctele de distribuție a diminuat necesitatea deplasării consumatorilor cu drogurile asupra lor, astfel încât activitatea infracțională să fie cât mai puțin vizibilă în exterior”, a mai menționat DIICOT. 

Din comunicatul DIICOT reiese că gruparea obținea 50 de lei pentru o doză de 0,1 grame de amestec de heroină cu alte substanțe.

În urma perchezițiilor, au fost găsite și ridicate 927 de doze de heroină pregătite pentru vânzare, alte 300 de grame de heroină neporționate, 111 comprimate de Metadonă, 500 de seringi nefolosite și alte 50 folosite, 4 pistoale cu bile, 20.000 de lei și alte lucruri pe care procurorii le vor folosi ca probe în dosar.

Editor : M.G.

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