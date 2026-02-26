Din 6 martie, Jurnalul de Științe revine la Digi World

După o pauză de doi ani, Jurnalul de Științe se întoarce pe micile ecrane cu un nou sezon, mai dinamic, mai cuprinzător și mai conectat la marile transformări de la frontiera cunoașterii. La aproape un deceniu de la prima ediție, emisiunea fanion dedicată progresului științific își reia misiunea de a aduce în prim-plan descoperiri și idei care modelează lumea în care trăim. Începând din 6 martie, săptămână de săptămână, realizatoarea Teodora Safta prezintă pe înțelesul tuturor cele mai importante noutăți din sfera tehnologiei sau a cercetării și ne arată cum ne pot influența acestea viitorul.

Difuzat în fiecare vineri, de la ora 20:00, pe Digi World, Jurnalul de Științe este o producție marcă proprie care acoperă subiecte din avangarda cercetării contemporane: aeronautică, mecanica fluidelor, fizică cuantică, biochimie moleculară, robotică, inteligență artificială, medicină avansată și explorare spațială. Structurat sub forma unei pastile informative, concentrate în 10 minute, programul transpune teorii complexe în explicații însoțite de exemple accesibile și cu relevanță imediată. În cadrul fiecărui episod, aflăm cum prototipurile testate în laborator devin soluții care ne simplifică viața de zi cu zi, ce tratamente experimentale încetinesc sau opresc evoluția unor afecțiuni considerate incurabile, ce rachete și telescoape împing limitele Universului cunoscut și în ce mod inteligența artificială rescrie mecanismele societății.

Cu un ritm alert, secvențe dinamice și informații verificate, Jurnalul de Științe este un produs editorial care îmbină rigoarea disciplinelor exacte cu acuratețea jurnalistică și utilitatea temelor abordate. Formatul este special conceput pentru publicul de astăzi, atât cel tradițional, cât și cel digital, mereu conectat la fluxul global al actualităților: știri structurate, interpretări concise, imagini sugestive și perspective împărtășite de cercetători din întreaga lume.



„De 9 ani, de când fac acest proiect, am observat cum interesul românilor pentru tehnologie a crescut constant. Indiferent de vârstă, fie că ne privesc la TV sau ne urmăresc pe internet, toți vor să fie informați și să afle primii despre schimbările care contează în universul științei. Publicul vrea să știe dacă și în ce fel îi este condiționat viitorul de aceste descoperiri, iar noi suntem acolo să îi oferim informația în doze precise”, a declarat Teodora Safta, realizatoare Jurnalul de Științe.

Jurnalul de Științe reflectă strategia editorială și misiunea canalelor documentare ale Grupului DIGI de a oferi conținut atent documentat, credibil și actual.

„Jurnalul de Științe este unul dintre produsele esențiale ale DIGI Documentare. Credem în știința explicată corect, clar și responsabil, ca instrument de educație, orientare și gândire critică. Într-o epocă a vitezei, emisiunea oferă informație validată care ajută telespectatorii să înțeleagă nu doar ce se întâmplă, ci și de ce contează”, a completat Mihaela Popescu, producător general DIGI Documentare.

Emisiunea va fi difuzată și la Digi24, sâmbăta, de la ora 10:30, extinzând astfel accesul audienței la informație științifică de calitate.

