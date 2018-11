Diplomații unguri au interzis la Ziua României. Explicațiile ministrului Peter Szijjarto pentru Digi24

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a vorbit despre interdicţia pe care o au diplomaţii maghiari, de a participa la evenimentele organizate de Ziua Naţională a României. „Noi respectăm faptul că poate voi simţiţi ceva legat de o dată pentru care noi avem cu totul alte sentimente. Vă rugăm ca şi voi să le respectaţi pe ale noastre”, a spus ministrul de Externe al Ungariei, într-un interviu exclusiv pentru Digi24.

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: Uniunea Europeană spune că multe dintre valorile democratice, în Ungaria, sunt „ucise”, ca să folosim un cuvânt direct. Să vă dau un exemplu despre una dintre aceste decizii ale guvernului ungar. Diplomaţii unguri nu au voie să participe la zilele naţionale ale României. De ce aveţi această regulă?

Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei: Da, dar nu înţeleg ce legătură are acest lucru cu democraţia. De ce este ceva nedemocratic faptul că eu, ca ministru de Externe, iau o decizie legată de evenimentele la care iau parte diplomaţii mei. Nu are nimic de-a face cu democraţia, îmi pare rău.

Cristina Cileacu: Nu este doar un eveniment, este ziua naţională a României, care este un membru UE, membru NATO, suntem vecini, deci se presupune că avem relaţii foarte bune.

Peter Szijjarto: Dar trebuie să clarificăm ceva, nu are nicio legătură cu democraţia din Ungaria, corect, pentru că încerci să amesteci cele două lucruri.

Cristina Cileacu: Doar vă întreb! Vă întreb!

Peter Szijjarto: În regulă. Îmi construiesc strategia de politică externă pe respect reciproc şi încerc să construiesc relaţiile bilaterale între ţările noastre, pe respect reciproc.

Împreună cu prietenul meu, Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe, facem eforturi să dăm un input pozitiv acestei relaţii. Premierul meu, Viktor Orban, face multe eforturi în acest sens. Îl preţuim şi îl respectăm mult pe preşedintele vostru de la camera deputaţilor, dl. Dragnea, care contribuie mult la formularea acestei relaţii comune într-o direcţie pozitivă. Dar trebuie să acceptăm un lucru cu siguranţă: sunt date istorice care au înţelesuri complet diferite pentru diferite naţiuni. Iar noi respectăm faptul că poate voi simţiţi ceva legat de o dată pentru care noi avem cu totul alte sentimente. Noi doar vrem ca voi să respectaţi acest lucru, vă respectăm sentimentele şi vă rugăm să le respectaţi şi pe ale noastre. Să nu încercăm să ne obligăm reciproc, să simţim altfel decât simţim în mod natural.

Cristina Cileacu: Aveţi, în calitate de ministru de Externe al Ungariei, un mesaj pentru poporul român, la Centenarul Unirii?

Peter Szijjarto: Nu, am un mesaj în general pentru poporul român, dacă are nevoie de acest mesaj. Aş prefera să am o dorinţă, pentru că cine sunt eu să dau un mesaj sau un sfat poporului român?

Cristina Cileacu: Un mesaj, nu un sfat, nu am cerut un sfat.

Peter Szijjarto: Dorinţă, mesaj, cum vrei să-i spunem fără să fim agresivi, desigur, este faptul că suntem două ţări vecine şi trebuie să înţelegem că dacă vom coopera, vom fi mai puternici. Dacă ne vom respecta reciproc, vom fi mai puternici. Dacă nu ne punem energia şi eforturile în conflicte între noi, atunci vom avea energie şi eforturi pe care le putem folosi pentru activităţi pozitive care au sens.

