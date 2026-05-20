Directoare financiară din București, acuzată că a furat peste 11 milioane de lei din conturile unor firme. Cum justifica tranzacțiile

O directoare financiară a unui grup de firme din Bucureşti este acuzată că ar fi transferat ilegal peste 11,2 milioane de lei în conturile personale sau în unele la care avea acces, folosind serviciile de e-banking ale companiilor. Potrivit procurorilor, femeia ar fi făcut aproape 2.000 de tranzacţii începând din 2020 şi ar fi justificat o parte dintre operaţiuni susţinând că plăteşte salarii, potrivit News.ro.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au anunţat, miercuri, că au făcut trei percheziţii în Capitală şi în Ilfov, fiind începută urmărirea penală faţă de o persoană fizică şi faţă de o persoană juridică.

Persoana fizică este acuzată de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, fiind instrumentate 837 de fapte. De asemenea, este acuzată de „efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos ce a produs consecinţe deosebit de grave, în formă continuată”, fiind documentate 1.178 de acte materiale.

Persoana juridică din dosar este acuzată de săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos ce a produs consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (341 de acte materiale).

„În fapt, în sarcina inculpaţilor s-a reţinut că, în perioada 2020-2025, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi la diferite intervale de timp, în scopul însuşirii sumelor de bani din conturile bancare pe care le gestionau, au fost efectuate operaţiuni de transfer de fonduri în cuantum total de 11.279.688 de lei, prin utilizarea, fără consimţământul persoanelor vătămate, a serviciului e-banking şi a tokenurilor aferente conturilor bancare, transferând suma de bani în conturile personale sau ale altor persoane fizice şi juridice”, au transmis procurorii.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că persoana vizată este directoarea financiară a unui grup de firme. Ea a virat banii către conturile personale sau în unele la care avea acces şi a justificat tranzacţiile susţinând că plătea salarii.

Ea a fost prezentată Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, dar instanţa a decis cercetarea sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Procurorii au contestat hotărârea respectivă.

De asemenea, anchetatorii au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra unei case şi a două terenuri intravilane, aparţinând persoanei fizice şi persoanei juridice, până la concurenţa sumei de 11.279.688 de lei.

