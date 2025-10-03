Directorul Departamentului Situaţii de Urgenţă de la Apele Române, Sorin Rîndaşu, a declarat, în direct la Digi24, că în ultimele de 36 de ore, în arealul Olteniei și bazinului Argeș-Vedea, au fost înregistrate precipitații cumulate între 50 și 70 l/mp. Conform spuselor sale, râurile au început să înregistreze o tendință de creștere, însă, deocamdată, nu s-au depășit cotele de apărare.

„În ultimele 36 de ore, deja au fost precipitații cumulate, din datele pe care le-am obținut de la colegii de la meteo, între 50 și 70 de litri/metru pătrat, în arealul Olteniei și al bazinului Argeș-Vedea. Râurile au început să înregistreze tendințe de creștere. Din fericire, în momentul de față, nu avem încă depășiri ale cotelor de apărare, care să pună în pericol anumite obiective, dar precipitațiile continuă până în cursul zilei de mâine.”, a afirmat Sorin Rîndașu.

Directorul Departamentului Situaţii de Urgenţă de la Apele Române a menționat că până acum s-au semnalat doar pagube punctuale.

„Precipitațiile continuând, însă, ne așteptăm ca maximele să fie atinse în cursul zilei de mâine. Mobilizarea trebuie să fie menținută, și populația trebuie să rămână avertizată ca atare, să nu se apropie în apropierea cursurilor de apă sau să desfășoare activități care să le pună viața în pericol”.

Referitor la zonele monitorizate cu cea mai mare atenție, județele Dolj și Olt, aflate sub cod roșu de ploi abundente, sunt în centrul atenției, însă precipitațiile s-au extins.

„Exact, zonele acestea sunt cele pe care ne concentrăm în momentul de față. Vorbim de județele Dolj și Olt, dar, nu numai, pentru că precipitațiile s-au extins pe un areal mai mare. Pe de o parte, s-ar putea ca, prin precipitațiile cumulate, efectele să nu fie la intensitatea care a fost prevăzută inițial, prin această dispersare. Dar această extindere către zona de est poate să ridice probleme în alte zone. Pentru moment, ceea noi constatăm este că, da, debitele râurilor încep să crească și, repet, trebuie să rămânem în stare de mobilizare până în cursul zilei de mâine, când vor fi înregistrate debitele maxime, sperăm noi, până la atingerea cotelor de inundație, nu neapărat peste acestea”, a mai precizat Sorin Rîndaşu.

Un factor important care a redus intensitatea efectelor este retenția precipitațiilor în sol, mai ales în jumătatea de est a țării, afectată de secetă.

„Evident că a atenuat acest lucru. O parte din precipitații a fost reținută în sol. Pe de altă parte, faptul că nu au fost intensități foarte mari. Deci, avem ploi de 5-10 l/mp și oră, nu au fost 30-40 l/mp înregistrați într-un interval scurt de timp. Acest lucru a permis ca să se aplatizeze și scurgerea să fie mai lentă. Sperăm ca ritmul acesta să se mențină până în cursul zilei de mâine, dar, repet, atenția trebuie să rămână pe toate sectoarele aflate sub avertizare.

Totodată, în zona Olteniei se așteaptă ca nivelurile maxime să fie înregistrate în cursul zilei de sâmbătă, 4 octombrie 2025.

„Pentru zonele din Oltenia, e foarte clar că, acolo, continuând precipitațiile, nivelurile maxime vor fi înregistrate în cursul zilei de mâine. Nu putem spune că totul s-a stabilizat, chiar dacă există o tendință de aplatizare și sperăm noi ca efectele să nu fie foarte mari”.

Amintim că sudul și estul țării sunt sub cod roșu și portocaliu de ploi și vânt, cu rafale de până la 90 km/h. Potrivit ANM, vremea va rămâne rece în acest weekend, iar abia de la mijlocul săptămânii viitoare temperaturile vor începe să crească treptat, ajungând din nou la 20–21 de grade.

