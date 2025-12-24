Live TV

Director din ANPC, despre „tragedia turismului românesc”: „Țeapa arată mai bine în poze decât lucrul bine făcut”

Data publicării:
Cu toate că sezonul de iarnă nu va fi unul prea friguros, specialiștii menționează că ar putea urma și episoade cu vreme severă, care nu pot fi anticipate cu atât de mult timp înainte.
Masivul Postăvarul, Poiana Brașov. Foto: Shutterstock

Paul Anghel, director general al Direcției Generale Control și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), subliniază, într-o postare pe Facebook, că există situații în turismul românesc în care „prețurile sunt de stațiune premium, iar experiența e de improvizație”. În același timp, directorul din ANPC menționează că există și „investitori care au înțeles să construiască nou și frumos, să creeze povești reale”.

Directorul din ANPC a expus situația unei unități de cazare, fără să dea nume, care a cerut 2.000 de lei pe noapte, pentru minimum 2 nopți, și care este situată într-0 „localitate fără pârtie mai de Doamne ajută, fără zăpadă, fără activități”.

„Doar un „plecare–sosire” la 10 minute distanță, dacă ai noroc. Mâncare „tradițională” reîncălzită din congelate cumpărate de la supermarket. Drum de 200 km care se face în 6–7 ore, cu nervii întinși la maximum. Și apoi, mirarea generală: „De ce nu mai vine turistul?” Pentru că prețurile sunt de stațiune premium, iar experiența e de improvizație. Pentru că se vinde poveste, dar se livrează minimul. Pentru că unii confundă turismul cu specula de sezon”, a scris directorul ANPC, pe Facebook.

Acesta a subliniat, însă, că „există și cealaltă Românie turistică”, cu „investitori care au înțeles să construiască nou și frumos, să creeze povești reale”.

„Să pună pe masă mâncare gătită, locală, cu sens, să ofere prețuri de bun-simț și experiențe oneste. Doar că ei sunt acoperiți vizual și imagistic de cei care urlă mai tare pe internet, de poze lustruite artificial, de „oferte speciale” umflate imoral în momente-cheie. De cei care profită de sărbători, de zăpadă anunțată la meteo și de lipsa alternativelor”, a adăugat Paul Anghel.

Directorul ANPC a subliniat, ca o concluzie, că „turistul nu mai știe să aleagă”.

„Pentru că țeapa arată mai bine în poze decât lucrul bine făcut. Asta e tragedia reală a turismului românesc: nu lipsa oamenilor care fac bine, ci dominația celor care fac rău și sunt mai vizibili. Și până când bunul-simț nu va deveni mai vizibil decât specula, vom continua să ne întrebăm, ipocrit: De ce pleacă românii în afară?”, a fost concluzia directorului ANPC. 

