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Exclusiv Directorul CARFIL Brașov, despre tentativa de sabotaj: „Am crezut că e o răzbunare”. Fabrica fusese avertizată încă din primăvară

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Rețea coordonată din Rusia, care voia sabotarea fabricii Carfil din Brașov, identificată de SRI.
Rețea coordonată din Rusia, care voia sabotarea fabricii Carfil din Brașov, identificată de SRI.. Foto: Captură video
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Din articol
„Am crezut că e o răzbunare a cuiva” Directorul CARFIL: „Nu ne lăsăm intimidați” SRI a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Rusia

Conducerea fabricii de armament CARFIL Brașov primise încă din primăvara acestui an avertizări privind posibile acțiuni de sabotaj care ar fi putut viza industria de apărare din România. Directorul general al companiei, Mircea Tanțău, a declarat marți, la Digi24, că măsurile de securitate au fost intensificate înaintea incendiului din 14 septembrie. Inițial, acesta a crezut că focul fusese provocat din răzbunare, însă consideră acum că incidentul a reprezentat o încercare de intimidare.

Mircea Tanțău a povestit că a fost anunțat despre incendiu în jurul orei 03:00, de către ofițerul de serviciu de la unul dintre punctele de pază ale fabricii. Focul izbucnise în zona parcului industrial de pe platforma CARFIL, unde funcționează și mai multe societăți comerciale cu activitate civilă.

Directorul a precizat că nu a discutat atunci cu pompierii, ci a urmărit imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Când a ajuns la serviciu, în jurul orei 06:30, incendiul fusese deja stins. Ulterior, și-a informat superiorii de la București, iar autoritățile au început ancheta.

„Am crezut că e o răzbunare a cuiva”

Imaginile de supraveghere l-au făcut inițial să creadă că incendiul fusese provocat de o persoană care cunoștea zona și care ar fi avut un conflict cu una dintre firmele ce funcționează pe platformă.

„Sincer, văzând imaginile pe camere, la momentul respectiv am crezut că e o răzbunare a cuiva care a lucrat ori în stația ITP, ori în cele două serviceuri, ori în spălătoriile auto de acolo. Așa am crezut noi: că este o răzbunare a cuiva. Pentru că din imagini se vedea că cel care a aruncat sistemul ăla de incendiu cunoștea locul. Am crezut că e o răzbunare, ca să aflăm că, de fapt, nu a fost răzbunare”, a declarat Mircea Tanțău.

Directorul CARFIL a dezvăluit că fabrica primise informații despre posibile acțiuni de sabotaj încă din primăvara anului 2026. Avertizările au fost reluate în timpul verii, iar conducerea a decis să întărească măsurile de securitate.

Potrivit acestuia, angajații și personalul de pază au primit instructaje suplimentare, iar accesul autoturismelor în parcarea din fața fabricii a fost restricționat la mașinile angajaților. Măsurile au început să fie aplicate în martie și au fost intensificate în august.

Tanțău a afirmat că au existat și persoane care păreau interesate să supravegheze zona, fără să aibă un motiv evident pentru a se afla acolo. Acestea au fost îndepărtate de personalul de securitate.

„Să știți că au fost câteva lucruri de care spuneți, oameni care păreau că urmăresc ceva, dar nu prea aveau treabă cu CARFIL-ul. Oamenii au luat măsuri și i-au îndepărtat din zona parcării preuzinale, din zona administrativă a CARFIL-ului. Probabil că au luat niște informații stând acolo un minut-două, până i-am depistat noi că vor să supravegheze zona”, a declarat directorul.

Directorul CARFIL: „Nu ne lăsăm intimidați”

Întrebat de ce ar fi devenit fabrica o țintă pentru Rusia, Mircea Tanțău a explicat că societatea produce o gamă variată de echipamente și muniții militare, inclusiv muniție destinată utilizării cu drone.

„CARFIL-ul este o fabrică care produce o gamă foarte variată de produse militare și de dual-use, apropo de drone, începând de la muniții de foarte multe feluri pentru aruncătoare, pentru lansatoare, cât și, mai nou, muniție căutată, eficace pentru drone, care se folosesc în acțiuni militare”, a spus acesta.

În opinia directorului, incidentul din septembrie a urmărit să exercite presiuni asupra conducerii CARFIL și a companiei naționale ROMARM.

„Suntem o țintă, dar eu consider că acest incident a fost o încercare de intimidare și de a pune presiune pe noi, conducerea atât a companiei CARFIL, cât și a Companiei Naționale ROMARM, dar nu ne lăsăm intimidați și nici șantajați cu acest gen de acțiuni”, a afirmat Tanțău.

SRI a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Rusia

Declarațiile directorului CARFIL vin după ce Serviciul Român de Informații a anunțat, luni, că a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie 2026, pe platforma industrială din Brașov, în apropierea fabricii de armament.

Potrivit DIICOT, trei cetățeni străini, doi bieloruși și un ucrainean, sunt cercetați pentru tentativă la acte de diversiune. Doi dintre suspecți au fost arestați în Germania, unde ar fi pregătit acțiuni similare, iar al treilea a fost localizat în Polonia.

Anchetatorii susțin că rețeaua viza și alte obiective din România și din state ale Uniunii Europene. Autoritățile române au emis mandate europene de arestare și fac demersuri pentru aducerea celor trei suspecți în țară.

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Editor : M.I.

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