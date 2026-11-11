Directorul de la Cernavodă, schimbat din funcție după incidentul de la Unitatea 1, „îşi va găsi locul în echipa Nuclearelectrica”

Directorul tehnic al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, înlocuit în urma deconectării Unităţii 1 de la Sistemul Energetic Naţional, din cauza unei defecţiuni, îşi va găsi locul în echipa Nuclearelectrica în perioada următoare, a declarat, miercuri, directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Laurenţiu Gioară, la finalul reuniunii Comandamentului Energetic, relatează Agerpres.

„Având în vedere rezilienţa echipamentelor din ultimul timp, am considerat să facem o evaluare a activităţii dânsului. Va exista un raport de cauzalitate adecvat. De asemenea, el fiind un specialist în domeniu, îşi va găsi locul în echipa Nuclearelectrica în perioada următoare, dar, în acest moment, pentru recalibrarea la nivel de excelenţă a mentenanţei şi a echipamentelor în perioada următoare şi a răspunsului la astfel de probleme, o să urmeze să preia această activitate o altă persoană”, a precizat directorul general, care a răspuns astfel unei întrebări pe acest subiect.

Potrivit acestuia, la Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă „a fost o defecţiune a unui echipament”.

„Nu am dat omul afară. Există un raport intern despre care nu vă pot spune acum, în acest cadru, şi o să analizăm şi revenim cu informaţii. (...) Este vorba despre respectarea şi urmărirea planurilor de mentenanţă asupra echipamentelor critice. Respectarea planurilor de mentenanţă e mai mult decât o procedură. Anumite echipamente prevăd verificări la un anumit interval de timp şi starea de sănătate livrată la un anumit de timp, mai ales în astfel de momente critice de pornire ale centralei. Analiza este în curs”, a menţionat Mihai Laurenţiu Gioară.

Unitatea 1 a fost deconectată luni seara din cauza unei defecţiuni

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată şi Unitatea 2. Cele două unităţi ale Centralei de la Cernavodă asigurau aproximativ 20% din energia dispecerizabilă.

Vineri după-amiaza, Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional, dar a fost deconectată luni seara din cauza unei defecţiuni apărute în partea clasică a reactorului, fără niciun impact asupra securităţii nucleare, a anunţat SN Nuclearelectrica.

„Vor fi luate măsuri la nivelul managementului tehnic al centralei care are în responsabilitate asigurarea disponibilităţii echipamentelor necesare operării Unităţii 1 CNE Cernavodă. Astfel, începând cu data 01.12.2026, Directorul tehnic al CNE Cernavodă va fi înlocuit. Cauza de profunzime va face subiectul unui raport ulterior”, a transmis Nuclearelectrica într-o informare semnată de directorul general al societăţii, Mihai Laurenţiu Gioară.

Editor : Liviu Cojan