Directorul DNSC: În România sunt 12 milioane de utilizatori de internet zilnic, o suprafață de atac absolut colosală

Înșelătoriile în mediul online sunt tot mai greu de depistat odată cu inteligența artificală care reproduce realitatea cu o acuratețe din ce în ce mai mare. Escrocii folosesc pagini care imită site-uri oficiale, chiar și înregistrări care imită persoane reale, iar specialiștii spun că amenințările vor fi mult mai diversificate. Dan Câmpean, șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică, are o recomandare pentru utilizatorii de internet, și anume să nu se lase păcăliți și să verifice orice informație.

„Este foarte important să nu uităm că noi, ca utilizatori, avem o responsabilitate, și spațiul virtual, internetul nu este lipsit de riscuri, de vulnerabilități. Avem ca simpli utilizatori un set de măsuri foarte eficiente de igienă cibernetică pe care le putem utiliza. Dar cel mai important este să fim cât putem de mult la curent cu tipurile acestea de înșelăciuni care se propagă în mediu virtual. Ce observăm la Directorat, dar și alte autorități ale statului român, a proliferat foarte mult fenomenul acesta de spoofing, deci de identitate falsă, prin care atacatorii utilizează conturile social media false, site-uri de web false, numere de telefon sau adrese de email false, intrând în contact cu foarte mulți utilizatori standard pe care încearcă să-i păcălească practic, deci sunt tentative de fraudă care continuă. Se accelerează pe perioada aceasta cu Black Friday, cu perioada sărbătorilor, a concediilor, a vacanțelor”, a declarat Dan Câmpean, șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică.

„Și atacatorii încearcă, folosind diverse pretexte, și ce observăm în ultimele săptămâni, pretextele unor oferte evident legate de Back Friday și de sărbători, pretexte legate de cereri de credite sau oferte de credite fictive sau unele cazuri foarte îngrijorătoare, chiar solicitări din partea unor autorități. Deci ce se întâmplă? Acești atacatori comunică cu noi, cu simpli utilizatori pe diverse canale, prin mesaje și imediat după aceea încearcă să ne solicite fie efectuarea unor activități, de exemplu instalați un program care se dovedește a fi un virus, un malware, fie în mod foarte direct și foarte inovativ ni se solicită efectuarea unor plăți sub diverse pretexte, sau de multe ori ni se solicită date de utilizator, date personale, date ale unor persoane pe care le avem în lista de contacte. Deci, sunt foarte, foarte inovativi și o pot spune cu mare îngrijorare că utilizarea inteligenței artificiale îi ajută destul de mult, îi ajută să-și formuleze foarte bine aceste mesaje, să și le pregătească foarte bine.

„Instituțiile, firmele nu solicită niciodată date sensibile prin mesaje pe platforme sociale”

„Și de multe ori mesajele sunt însoțite nu doar de text, dar și de înregistrări audio, de mesaje video care sunt din ce în ce mai credibile. Trebuie să manifestăm foarte multă prudență la ce se întâmplă în mediul virtual și o recomandare pe care noi, Directoratul, o facem în permanență împreună cu partenerii - cu Poliția Română, cu Asociația Română a Băncilor sau alte organizații. În primul rând, reamintiți-vă, instituțiile, firmele nu solicită niciodată date sensibile prin mesaje pe platforme sociale și este foarte important să verificăm, ca simplu utilizator, identitatea celui cu care interacționăm în mediul virtual, să sunăm la numărul de telefon de pe care am fost apelați sau, mai important, la numărul de telefon sau la datele de contact oficiale ale instituției respective, ale organizației respective.

Eu spun că pasul este ținut, dar să nu uităm, prima linie de apărare este utilizatorul. La nivelul României avem în jur de 12 milioane de utilizatori de internet zilnic, ceea ce reprezintă o suprafață de atac absolut colostală și o suprafață de atac care trebuie să fie rezilientă. Aici, partea de conștientizare, de educație este absolut fundamentală. Și aici, dumneavoastră, mass-media, aveți un rol absolut fenomenal și reușiți să faceți o muncă extraordinară. Să nu uităm, pentru a nu cădea pradă acestor atacatori, pentru a nu fi impactați ca români, ca utilizatori din spațiul nostru geografic, trebuie să fim la curent cu ce se întâmplă, să citim, să ne informăm foarte bine și, dacă avem cea mai mică suspiciune, să întrerupem imediat interacțiunea și comunicarea cu acești atacatori”, a ținut să sublinieze șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică.

„De multe ori, în spatele mesajelor care se scriu, sunt boți, nu sunt operatorii umani”

„Să nu uităm, de multe ori în spatele mesajelor care se scriu, sunt boți, nu sunt operatorii umani, sunt programe foarte sofisticate, și să nu ne imaginăm niciodată că într-adevăr este o persoană în partea cealaltă, din ce în ce mai mult putem interacționa fără să conștientizăm, fără să o știm, simplu, cu un program. Probabil programe foarte evoluate, foarte perfecționate, care se exprimă evident foarte bine în limba română”, a subliniat acesta.

