Live TV

Directorul DNSC: În România sunt 12 milioane de utilizatori de internet zilnic, o suprafață de atac absolut colosală

Data actualizării: Data publicării:
femeie laptop shutterstock
Internetul nu este lipsit de riscuri, de vulnerabilități. Foto: Shutterstick
Din articol
„Instituțiile, firmele nu solicită niciodată date sensibile prin mesaje pe platforme sociale” „De multe ori, în spatele mesajelor care se scriu, sunt boți, nu sunt operatorii umani”

Înșelătoriile în mediul online sunt tot mai greu de depistat odată cu inteligența artificală care reproduce realitatea cu o acuratețe din ce în ce mai mare. Escrocii folosesc pagini care imită site-uri oficiale, chiar și înregistrări care imită persoane reale, iar specialiștii spun că amenințările vor fi mult mai diversificate. Dan Câmpean, șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică, are o recomandare pentru utilizatorii de internet, și anume să nu se lase păcăliți și să verifice orice informație.

„Este foarte important să nu uităm că noi, ca utilizatori, avem o responsabilitate, și spațiul virtual, internetul nu este lipsit de riscuri, de vulnerabilități. Avem ca simpli utilizatori un set de măsuri foarte eficiente de igienă cibernetică pe care le putem utiliza. Dar cel mai important este să fim cât putem de mult la curent cu tipurile acestea de înșelăciuni care se propagă în mediu virtual. Ce observăm la Directorat, dar și alte autorități ale statului român, a proliferat foarte mult fenomenul acesta de spoofing, deci de identitate falsă, prin care atacatorii utilizează conturile social media false, site-uri de web false, numere de telefon sau adrese de email false, intrând în contact cu foarte mulți utilizatori standard pe care încearcă să-i păcălească practic, deci sunt tentative de fraudă care continuă. Se accelerează pe perioada aceasta cu Black Friday, cu perioada sărbătorilor, a concediilor, a vacanțelor”, a declarat Dan Câmpean, șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică.

„Și atacatorii încearcă, folosind diverse pretexte, și ce observăm în ultimele săptămâni, pretextele unor oferte evident legate de Back Friday și de sărbători, pretexte legate de cereri de credite sau oferte de credite fictive sau unele cazuri foarte îngrijorătoare, chiar solicitări din partea unor autorități. Deci ce se întâmplă? Acești atacatori comunică cu noi, cu simpli utilizatori pe diverse canale, prin mesaje și imediat după aceea încearcă să ne solicite fie efectuarea unor activități, de exemplu instalați un program care se dovedește a fi un virus, un malware, fie în mod foarte direct și foarte inovativ ni se solicită efectuarea unor plăți sub diverse pretexte, sau de multe ori ni se solicită date de utilizator, date personale, date ale unor persoane pe care le avem în lista de contacte. Deci, sunt foarte, foarte inovativi și o pot spune cu mare îngrijorare că utilizarea inteligenței artificiale îi ajută destul de mult, îi ajută să-și formuleze foarte bine aceste mesaje, să și le pregătească foarte bine.

„Instituțiile, firmele nu solicită niciodată date sensibile prin mesaje pe platforme sociale”

„Și de multe ori mesajele sunt însoțite nu doar de text, dar și de înregistrări audio, de mesaje video care sunt din ce în ce mai credibile. Trebuie să manifestăm foarte multă prudență la ce se întâmplă în mediul virtual și o recomandare pe care noi, Directoratul, o facem în permanență împreună cu partenerii - cu Poliția Română, cu Asociația Română a Băncilor sau alte organizații. În primul rând, reamintiți-vă, instituțiile, firmele nu solicită niciodată date sensibile prin mesaje pe platforme sociale și este foarte important să verificăm, ca simplu utilizator, identitatea celui cu care interacționăm în mediul virtual, să sunăm la numărul de telefon de pe care am fost apelați sau, mai important, la numărul de telefon sau la datele de contact oficiale ale instituției respective, ale organizației respective.

Eu spun că pasul este ținut, dar să nu uităm, prima linie de apărare este utilizatorul. La nivelul României avem în jur de 12 milioane de utilizatori de internet zilnic, ceea ce reprezintă o suprafață de atac absolut colostală și o suprafață de atac care trebuie să fie rezilientă. Aici, partea de conștientizare, de educație este absolut fundamentală. Și aici, dumneavoastră, mass-media, aveți un rol absolut fenomenal și reușiți să faceți o muncă extraordinară. Să nu uităm, pentru a nu cădea pradă acestor atacatori, pentru a nu fi impactați ca români, ca utilizatori din spațiul nostru geografic, trebuie să fim la curent cu ce se întâmplă, să citim, să ne informăm foarte bine și, dacă avem cea mai mică suspiciune, să întrerupem imediat interacțiunea și comunicarea cu acești atacatori”, a ținut să sublinieze șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică.

„De multe ori, în spatele mesajelor care se scriu, sunt boți, nu sunt operatorii umani”

„Să nu uităm, de multe ori în spatele mesajelor care se scriu, sunt boți, nu sunt operatorii umani, sunt programe foarte sofisticate, și să nu ne imaginăm niciodată că într-adevăr este o persoană în partea cealaltă, din ce în ce mai mult putem interacționa fără să conștientizăm, fără să o știm, simplu, cu un program. Probabil programe foarte evoluate, foarte perfecționate, care se exprimă evident foarte bine în limba română”, a subliniat acesta.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fata in ninsoare
1
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
2
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
primaria capitalei
3
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
volodimir zelenski
4
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
angajata in birou
5
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să desființeze un institut de cercetare care nu...
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!
Digi Sport
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hacker portrait cyber attack. Generate Ai
Noua lume a criminalității create de AI: atacuri automate, furturi de identitate în masă și o poliție depășită
Mâini care lucrează la un laptop grafică atac cibernetic.
Atac cibernetic revendicat de hackeri proruşi în Danemarca. Site-uri guvernamentale și o companie din industria apărării, afectate
hacker cu multe calculatoare
Australia acuză China de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice a țării
ucraina a atacat rusia cu drone
Măsură disperată într-o regiune din Rusia din cauza dronelor ucrainene: „Nu este un capriciu al funcționarilor”
barbat cu telefonul in mana
Rusia a legalizat deconectarea utilizatorilor de la Internet și comunicații la cererea serviciului de securitate FSB
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, după ce planul lui Trump pentru Ucraina a fost publicat...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: Ideea că toate salariile vor fi reduse cu 10% nu are nicio...
vladimir putin
Putin amenință că va cuceri mai mult teritoriu dacă Ucraina refuză...
aGFzaD00MjhhOTk5MTgyN2VlZGI3MDA5MzE3OGUxODMwZWQxZA==.thumb
Bolojan: E nevoie să limităm pensionarea anticipată pentru toate...
Ultimele știri
Trump confirmă că a dat Ucrainei un ultimatum să accepte planul său de pace până joia viitoare
Încă un tren electric Coradia Stream va fi livrat României. Anunțul făcut de Alstom
UE amenință cu veto acordul COP30 din Brazilia: Un text „slab” și fără ambiție climatică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum s-a descurcat Cătălina Jacob la Miss Universe 2025. La proba costumul național a părut desprinsă de pe...
Cancan
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Fanatik.ro
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
O candidată la Primăria Capitalei, susținătoare a lui Călin Georgescu, promovează teorii halucinante. Numele...
Adevărul
„Taxă pe poluare” pentru mașinile foarte vechi. Cum cresc impozitele
Playtech
Cum îndepărtezi rapid gheața de pe parbrizul mașinii: nu mai folosi sare sau apă caldă
Digi FM
George Buhnici, la trei ani de la declarațiile controversate în care critica femeile cu celulită: „Aveam...
Digi Sport
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau duc relația la un alt nivel. Ce decizie a luat artista pentru sărbătorile din...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Prețuri „de lux” într-un bar din centrul Clujului: o salată de 96 de lei și o supă la 58 de lei. Reacțiile...
Newsweek
Pensie crescută cu sute de lei în instanță. Ce venituri nepermanente au fost acceptate și care nu?
Digi FM
Adevărul despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Liderul rus a dezvăluit detalii despre controlul...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fiica lui Bruce Willis, mărturisiri sfâșietoare despre lupta pe care tatăl ei o duce cu demența...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...