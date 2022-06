Directorul Poștei Române: Voucherele sociale vor fi distribuite imediat ce le vom primi. Până astăzi nu am primit niciun card

Poşta Română va distribui voucherele imediat ce le va primi, iar livrarea acestora se face la cost zero, a declarat, luni, directorul general al Companiei Naţionale "Poşta Română", Valentin Ştefan. "Până astăzi nu am primit niciun card", a precizat reprezentantul instituției. Procesul de emitere, distribuire şi încărcare a voucherelor sociale oferite prin programul guvernamental "Sprijin pentru România" ar fi trebuit să demareze pe 1 iunie.

"Poşta Română va distribui voucherele sociale de-ndată ce le va primi. Asta înseamnă că, până astăzi, nu am primit niciun card. Etapa în care ne-am asigurat că lista de beneficiari corespunde cu ce se întâmplă în realitate a fost depăşită. Am ajutat Ministerul Muncii şi alte instituţii ale statului să îşi actualizeze baza de date, astfel încât beneficiarii reali ai voucherelor să le şi primească. Noi livrăm undeva între 600.000 şi 800.000 de bucăţi în fiecare zi, deci pentru noi nu este o provocare să livrăm 3 milioane de carduri, le livrăm fără probleme, numai să ajungă. Capacitatea Poştei Române este să ducă un produs la fiecare persoană din România în fiecare zi. Indiferent dacă este în mediul urban sau într-o zonă mai greu accesibilă lucrul acesta nu o să fie o problemă pentru noi. Poşta Română livrează aceste vouchere la cost zero, nu vizăm profitabilitate, ci să ne asigurăm că nu ieşim în pierdere", a spus Valentin Ştefan, citat de Agerpres.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a anunţat recent că procesul de emitere, distribuire şi încărcare a voucherelor sociale oferite prin programul guvernamental "Sprijin pentru România" va demara la 1 iunie.

Tichetele au o valoare nominală de 250 lei

Tichetele au o valoare nominală de 250 lei, sunt destinate persoanelor aflate în situaţii de deprivare materială sau risc de sărăcie şi fac parte din cea mai importantă iniţiativă de acest gen derulată până acum din perspectiva numărului de beneficiari.

Potrivit sursei citate, peste 2,5 milioane de beneficiari vor primi tichete pentru achiziţia de produse alimentare în valoare de 3,1 miliarde de lei. De asemenea, o premieră este reprezentată de sursa multiplă de finanţare, atât din bugetul de stat, cât şi din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020, precum şi din viitoarea perioadă de programare 2021-2027, prin Programul Operaţional Incluziune şi Demnitate Socială (POIDS).

Pe lista celor peste 2,5 milioane de beneficiari care primesc tichete sociale, conform OUG nr.63/2002, se află: pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; persoanele fără adăpost, aşa cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Calendarul distribuţiei voucherelor sociale

Calendarul distribuţiei voucherelor prevede încărcarea acestora o dată la două luni, în patru tranşe (iunie - iulie, august - septembrie, octombrie - noiembrie, decembrie 2022 - ianuarie 2023), reprezentanţii MIPE având în vedere ca la jumătatea lunii iulie, după evaluarea implementării primei etape, să adapteze calendarul următoarelor tranşe pentru ca beneficiarii să poată utiliza cât mai urgent voucherele pentru achiziţionarea alimentelor şi meselor calde.

În data de 17 mai, MIPE a semnat contractele cu instituţiile private care au câştigat achiziţia directă şi se vor ocupa de emiterea cardurilor: Edenred, Sodexo şi UpRomania, livrarea către beneficiari fiind asigurată de Compania Naţională "Poşta Română", cu care s-a semnat "Convenţia de etichetare, colectare şi distribuţie a tichetelor sociale emise pe suport electronic" în data de 18 mai.

Mecanismul de distribuire prevede trei etape, respectiv emiterea cardurilor de către unităţile desemnate (imprimarea datelor beneficiarilor şi inserarea CIP-ului), distribuirea prin intermediul CN Poşta Română şi încărcarea valorică a cardurilor.

Cele şase alimente de bază care se vor putea cumpăra cu aceste vouchere sunt: pâine, cartofi, orez, ulei, carne de pui şi ouă.

Guvernul a aprobat, în şedinţa din 9 mai, măsura referitoare la tichetele sociale care vor fi acordate mai multor categorii de persoane care se află în risc de deprivare materială şi de sărăcie extremă.

Editor : A.A.