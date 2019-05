Directorul Sistemului Antigrindină: S-au lansat rachete, dar o super-celulă cu forţa a două bombe de la Hiroshima s-a format în zona neprotejată

Ministrul mediului, vicepremierul Grațiela Gavrilescu (ALDE), își acuză colegii de la Ministerul Agriculturii că nu au tras marți cu rachete antigrindină pentru a opri furtuna care a produs pagube agricultorilor din sudul țării. Sistemul de rachete antigrindină este în subordinea ministrului Petre Daea și este condus de directorul Gheorghe Căunei. În replică, directorul Sistemului Antigrindină a declarat la Digi24 că au fost lansate cu succes 16 rachete antigrindină, dar a explicat că în spatele acestor celule asupra cărora s-a acţionat s-a format o super-celulă, în zonă neprotejată, unde nu sunt instalaţii de lansare, care a ajuns la 12.500 m. „La o înălţime foarte mare, în această situaţie, forţa acestei super celule era echivalentă cu două bombe de la Hiroshima”, a spus Gheorghe Căunei-Florescu.

Directorul Sistemul Antigrindină a precizat că au fost lansate 16 rachete antigrindină, că s-a acţionat cu succes asupra unei celule care se deplasa, la 15.45 dinspre Bucureşti spre Prahova, la o altitudine de 457 minim.

„În spatele acestei celule, în zona neprotejată, unde nu avem instalaţii de lansare, s-au dezvoltat mai multe celule transformate într-o super-celulă, care a ajuns la 12.500 metri şi, intrând în zona protejată, deja acolo era grindină de mărime de 7,6 cm, cu 61 kg pe metru pătrat. La o înălţime foarte mare, în această situaţie, forţa acestei super-celule era echivalentă cu două bombe de la Hiroshima. Nu exagerez.

Specialiştii au ţinut sub control, au acţionat în lateralul acestei celule până a ieşit din zona protejată, traversând de la Valea Călugărească spre Buzău, apoi a ieşit din zonă.

În toată această zonă a căzut grindină, dar nu de 7,6 cm, de dimensiuni mai mici, s-au produs pagube, nu trebuia săs e întâmple acest fenomen, dar avem proceduri clare. Lucrăm în sistem cu aviaţia, nu putem lansa rachete mai sus de 7.500 m - 8000 m, pentru că e protocol cu aviaţia. Nu putem duce rachete mai sus.

Pentru această situaţie, în viitor va trebui să acţionăm cu aviaţia. Suntem la jumătatea implementării sistemului, avem proceduri cu aviaţia din 2021”, a explicat Gheorghe Căunei-Florescu.

El a precizat că avertizarea de cod galben, cu harta meteo, au fost primite de la ANM, dar fenomenul de super-celulă s-a dezvoltat între orele 16.17 până la 16.33.

„Între orele 15.45 şi 17.05 s-a acţionat cu rachete. Imposibilitatea (privind super-celula – nr.) a fost constatată la 16.33. Asemenea fenomene, acest fenomen s-a dezvoltat în 10 minute.

A fost o activitate atât de rapidă, că nu a putut fi preconizată de ANM, care ne dă informaţii meteorologice prin radar foarte bine, dar şi cu ei avem un protocol ca în situaţii cu aceste super-celule, aglomerare mare de apă, să nu intervenim.

Am intervenit în stăpânirea fenomenului. Dacă am fi intervenit în celulă, la 12.000 de metri, am fi produs altceva. Ne-am făcut datoria după proceduri şi tot ce a fost posibil. În protocoalele şi procedura noastră de omologare avem precizat exact în asemenea situaţii nu se intervine, sunt situaţii extreme”, a adăugat directorul Sistemului Antigrindină.

