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Video Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea

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Trei frați au dispărut în Sălaj.
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Din articol
Căutări în pădurile de la granița județelor Sălaj și Cluj Aproximativ 100 de persoane, mobilizate pentru găsirea copiilor

Apar noi informații în cazul celor trei frați dispăruți în județul Sălaj. Un cioban ar fi sunat la 112, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce ar fi văzut unul dintre copii însoțit de un bărbat. Potrivit unor surse din anchetă, polițiștii iau în calcul inclusiv ipoteza unei răpiri, fără a exclude alte variante. Între timp, căutările continuă la limita județelor Sălaj și Cluj, unde au fost mobilizați polițiști, jandarmi și voluntari.

Un posibil indiciu a apărut în noaptea de vineri spre sâmbătă, când un cioban ar fi alertat autoritățile după ce ar fi observat unul dintre minorii dispăruți în compania unui bărbat, potrivit relatării unui voluntar care a participat la căutări.

Conform unor surse din anchetă, bărbatul respectiv ar fi considerat periculos, iar anchetatorii verifică inclusiv posibilitatea ca minorii să fi fost răpiți. Deocamdată, această ipoteză nu a fost confirmată oficial, iar circumstanțele dispariției rămân neclare.

În urma apelului la 112, echipaje de poliție și jandarmerie s-ar fi deplasat în zona indicată, însă nu ar fi găsit nici copiii, nici bărbatul despre care se presupune că ar fi fost văzut împreună cu unul dintre ei.

Căutări în pădurile de la granița județelor Sălaj și Cluj

Operațiunile de căutare s-au concentrat în zonele împădurite de la limita celor două județe, inclusiv în apropierea localităților Cornești și Turea, unde au fost verificate mai multe trasee cu ajutorul ATV-urilor.

Unul dintre voluntarii care au participat la acțiuni a povestit că echipele au verificat inclusiv împrejurimile zonei cunoscute drept Laguna Albastră.

„Am fost aseară cu jandarmii, cu mai mulți voluntari la căutări, pe limită cu Cornești, comuna Cârbău, limită cu Sălajul. Și am făcut căutări pe acolo, în pădure, cu ATV-urile, ne-am uitat pe acolo, pe la Laguna Albastră, peste tot, și am ajuns într-un final chiar în satul Cornești și mai este acolo un sat, Turea”, a relatat voluntarul.

Acesta a povestit și despre apelul primit de autorități în timpul nopții.

„Azi-noapte, pe la vreo 1 și ceva, a primit un telefon la 112 poliția, că un cioban ar fi intrat în contact, poate ar fi văzut acolo copiii. Și apoi s-au deplasat acolo, la fața locului, și nu mai știu nimic. Deocamdată nu mi-a zis nimeni nimic”, a adăugat bărbatul.

Aproximativ 100 de persoane, mobilizate pentru găsirea copiilor

Potrivit unui alt participant la căutări, aproximativ 100 de persoane, între care jandarmi și voluntari, au fost implicate în operațiunile desfășurate în mai multe sectoare.

„În jur de vreo 100 de persoane, jandarmi, pe mai multe sectoare de căutare. Acum am venit să vedem dacă se mai caută sau deja știu despre ce e vorba”, a declarat acesta.

Cei trei frați sunt de negăsit de trei zile, iar autoritățile au emis mai multe mesaje RO-Alert pentru a solicita sprijinul populației.

Polițiștii continuă verificările și fac apel la persoanele care dețin informații despre locul în care s-ar putea afla minorii să anunțe imediat autoritățile, apelând numărul de urgență 112.

Editor : Ș.A.

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