Distincţie acordată ambasadorului României în Italia la inaugurarea unei expoziţii dedicate lui Brâncuşi la Mercati di Traiano

gabriela danca sustine o alocutiune
Foto: Ambasada Românieila Roma

Ambasadorului României în Italia, Gabriela Dancău, i-a fost conferită Medalia Camerei Deputaţilor a Republicii Italiene, a informat duminică misiunea diplomatică a ţării noastre la Roma.

Distincţia i-a fost acordată Gabrielei Dancău, în numele preşedintelui Camerei Deputaţilor, Lorenzo Fontana, de preşedintele Comisiei pentru Cultură, deputatul Federico Mollicone, relatează Agerpres.

Evenimentul a avut loc la inaugurarea expoziţiei „Constantin Brâncuşi. Originile Infinitului”, găzduită de Muzeul Mercati di Traiano.

„În cadrul solemn al inaugurării expoziţiei «Constantin Brâncuşi. Originile Infinitului», găzduită de Muzeul Mercati di Traiano, ambasadorului României în Italia, Gabriela Dancău, i-a fost conferită Medalia Camerei Deputaţilor a Republicii Italiene - distincţie acordată de Preşedintele Comisiei pentru Cultură, deputatul Federico Mollicone, în numele Preşedintelui Camerei Deputaţilor, domnul Lorenzo Fontana”, se arată pe pagina de Facebook a Ambasadei României în Italia. 

