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Distracție la înălțime la Big Little Festival: un DJ pune muzică de pe acoperiș

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DSC_1039 (1).JPG Articol susținut de Big Little Festival
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Între 21 și 23 august, la Palatul Mogoșoaia, Big Little Festival aduce trei zile de distracție pentru întreaga familie, iar muzica este una dintre principalele atracții. De la concerte susținute de Smiley, Vama și Andra, la concursuri de talente și petreceri pentru toate vârstele, copiii și părinții au ocazia să cânte, să danseze și să se distreze împreună.

Mai mult, când se termină concertele, muzica nu se oprește. În zona BYD, în fiecare seară, între 22.00 și 00.00, un DJ va mixa la înălțime, deasupra unei structuri speciale, și va da startul unui after-party cu muzică pentru toate gusturile. Așa că distracția continuă până la miezul nopții, cu toată familia pe ringul de dans.

Pentru generația care a crescut cu concursuri de talente și trenduri pe TikTok, dormitorul nu mai este suficient de mare pentru visul de a face muzică. Copiii și adolescenții nu mai vor doar să cânte acasă sau să reproducă trendurile pe care le văd online. Vor să urce pe scenă, în fața publicului, iar la Big Little Festival chiar au ocazia să o facă.

Una dintre cele mai așteptate provocări este concursul de talente, în cadrul căruia, în fiecare zi, 20 de copii vor urca pe scenă. Pentru ei, este mai mult decât un concurs: este șansa de a trăi pentru câteva minute un spectacol adevărat, cu familia aproape, în primul rând de susținători.

Smiley își caută backing vocals

Iar aventura poate continua alături de unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului. La concursul Backing Vocals pentru Smiley, familiile au șansa de a cânta alături de Smiley, transformând într-o experiență live, pe scenă, un moment pe care, până nu demult, îl trăiau doar în fața televizorului.

Pentru cei care iubesc dansul, Cortul Disco aduce muzica și trendurile TikTok în mijlocul festivalului, iar copiii, adolescenții și părinții pot intra în joc împreună. DJ-ul care va mixa în zona dedicată BYD încheie fiecare seară de festival pe ritmurile hiturilor iubite de toată familia.

Accesul la Big Little Festival este permis pe baza biletului de intrare pentru fiecare zi de festival (21, 22 23 august), sau pe baza abonamentului pentru toate cele trei zile, acestea putând fi achiziționate online, pe https://bilete.biglittlefestival.com/event/big-little-festival-2026.

Cei care aleg să achiziționeze un abonament VIP, în valoare de 180 de lei pentru toate cele trei zile, au acces prioritar la activități, locuri în fața scenei principale și intră automat în cursa pentru marele premiu oferit de BYD, partenerul de mobilitate al evenimentului: un automobil super hybrid BYD Dolphin G DM-i.

Big Little Festival este organizat de Flying Elephant, HaHaHa Production și 360 Revolution. Programul detaliat pe zile și zone de agrement, precum și alte informații utile se găsesc pe site-ul https://biglittlefestival.com/ și pe conturile de social media ale evenimentului.

Editor : A.D.V.

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