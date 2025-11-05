Live TV

Distrigaz anunță lucrări de mentenanță în București. Furnizarea gazelor va fi oprită pentru aproape 20.000 de consumatori

Data publicării:
Instalație de gaze.
Instalație de gaze. Foto cu caracter ilustrativ: Inquam Photos/ Octav Ganea

Distrigaz Sud Rețele anunță că va opri temporar alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din Sectorul 4, joi, 6 noiembrie, pentru lucrări de mentenanță. Aproape 20.000 de consumatori vor fi afectați, iar reluarea distribuției este programată în jurul orei 22:00.

Potrivit sursei citate, gazele vor fi oprite între orele 08:00 - 22:00. Compania roagă clienţii ca, în cazul în care, după realimentare, simt miros de gaze, să apeleze Centrul de Depanaj, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu folosească eletrocasnicele, să nu aprindă lumina şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de gaze.

Distrigaz Sud Reţele anunţă, printr-un comunicat de presă, că joi pe mai multe străzi din Sectorul 4 va fi oprită alimentarea cu gaze naturale, ca urmare a efectuării unor lucrări de mentenanţă la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, amplasată pe strada Aurel Perşu.

Potrivit Distrigaz Sud Reţele, alimentarea cu gaze naturale pentru consumatorii din zona respectivă va fi oprită joi, 6 noiembrie, în intervalul orar 08:00 - 22:00.

Compania precizează că, în urma acestei întreruperi planificate, sunt afectaţi 18.834 de clienţi casnici şi non casnici de pe străzile Odei, Aurel Perşu, Turnu Măgurele, Metalurgiei, Binelui, Dumitru Brumărescu, Dealu Babii, Dealu Bradului, Dealul Caselor şi Drumul Jilavei, din sectorul 4 al municipiului Bucureşti.

Reprezentanţii Distrigaz Sud menţionează că, după reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi următoarele:

  • să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778,
  • să aerisească imediat încăperea,
  • să nu provoace scântei,
  • să nu acţioneze întrerupătoarele electrice,
  • să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Editor : M.I.

