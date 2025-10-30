Distrigaz, despre ancheta privind explozia din Rahova: Dacă vor fi demonstrate deficienţe, ne vom asuma întreaga responsabilitate

Compania Distrigaz Sud Reţele precizează, după ce a fost informată că are calitatea de suspect în ancheta exploziei din Rahova, că până în acest moment nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului.

„În urma deciziei Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti prin care s-a adus la cunoştinţa Distrigaz Sud Reţele calitatea de suspect în cadrul anchetei deschise ca urmare a exploziei produse în cartierul Rahova, la data de 17 octombrie, ne exprimăm mai jos, cu responsabilitate, poziţia. Înainte de toate, ne reafirmăm profunda solidaritate faţă de familiile victimelor, apropiaţii acestora şi toate persoanele afectate de această tragedie. Trei vieţi au fost pierdute, alţi oameni au fost răniţi, iar această durere ne obligă să dăm dovadă de cea mai mare transparenţă şi de un simţ profund al responsabilităţii”, afirmă reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele într-un comunicat de presă.

În acelaşi timp, compania reaminteşte că experţii desemnaţi în cadrul anchetei „analizează cauzele exacte ale exploziei - care nu au fost încă stabilite, putând fi implicaţi o multitudine de factori, aşa cum a fost arătat în spaţiul public”.

„În acest moment, nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului”, subliniază sursa citată de news.ro. Aceeaşi sursă reafirmă că a acţionat şi acţionează „în conformitate cu normele legale şi cu obligaţiile de siguranţă” care îi reglementează activitatea.

„Avem încredere în statul de drept şi în capacitatea justiţiei de a desfăşura o anchetă riguroasă, imparţială şi aprofundată, care să stabilească responsabilităţile pe baza faptelor şi a legislaţiei aplicabile. În cadrul procedurilor judiciare, vom prezenta toate elementele şi apărările care demonstrează cu tărie conformitatea acţiunilor noastre. Dacă vor fi identificate şi demonstrate deficienţe, ne vom asuma întreaga responsabilitate”, precizează Distrigaz Sud Reţele.

De asemenea, compania îşi exprimă „deplina solidaritate” cu toţi angajaţii Distrigaz Sud Reţele implicaţi în anchetă.

„Angajamentul nostru faţă de siguranţa persoanelor şi a bunurilor rămâne absolut”, încheie sursa citată.

Cu o zi în urmă, au fost făcute opt percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Prahova şi Teleorman, la firme şi persoane fizice în cadrul dosarului penal deschis în urma exploziei din cartierul bucureştean Rahova, şase persoane fiind duse la audieri, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Potrivit anchetatorilor, activităţile au vizat ridicarea de documente şi unităţi de stocare.



În urma exploziei din 17 octombrie, soldată cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 15, Poliţia Română şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au derulat mai multe activităţi, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la faţa locului şi audierea unor persoane. Dosarul vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar până acum cercetările s-au desfăşurat in rem.

”La momentul de faţă, este în curs de sfăşurare o percheziţie la sediul unui operator distribuţie gaze naturale”, a precizat, miercuri, chestorul de poliţie Cristian Gheorghe, director al Direcţiei de Investigaţii Criminale-IGPR.

Firma de distribuţie a gazelor implicată în cazul exploziei din zona Rahova este Distrigaz.

