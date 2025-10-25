Live TV

Distrigaz Sud a reluat alimentarea cu gaze pentru o parte dintre clienții din Rahova. La 142 clienţi au fost detectate pierderi de gaze

Data publicării:
ILUSTRATIE_GAZE_41_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Instalație de gaze. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
Reluare etapizată

Compania Distrigaz Sud Reţele anunţă că a început, sâmbătă, reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, precizând că până la ora 14.00 au fost realimentaţi 44 de clienţi. Potrivit sursei citate, în cazul a 142 de clienţi alimentarea nu a putut fi reluată întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună aparţinând clienţilor respectivi.

Reluare etapizată

Potrivit unui comunicat de presă, sâmbătă, 25 octombrie, în urma verificării reţelei de distribuţie de către reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele, a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă.

Până la ora 14:00, echipele Distrigaz Sud Reţele prezente în teren au ajuns la 206 clienţi, din cei 451 programaţi astăzi. Distrigaz precizează că reluarea alimentării cu gaze naturale în condiţii de siguranţă se face individual, pentru fiecare client.

Astfel, conform Distrigaz Reţele, până la ora 14:00 a fost reluată alimentarea pentru 44 de clienţi, însă pentru 142 clienţi nu s-a putut face acest lucru întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună ce aparţine clienţilor. Alţi 20 de clienţi nu au fost prezenţi la domiciliu, motiv pentru care nu s-a putut relua alimentarea cu gaze naturale a acestora.

Programul de reluare a alimentării continuă până la orele 20:00, pentru clienţii planificaţi pentru data de 25 octombrie 2025, mai informează sursa citată.
Compania Distrigaz Sud Reţele a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici în urma exploziei puternice din 17 octombrie, produsă în zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei şi soldată cu trei morţi şi 15 răniţi, din care trei în stare foarte gravă.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin - octombrie 2025
1
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
cosuri carrefour
2
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
Ilie Bolojan
3
Ilie Bolojan critică cheltuielile din sectorul public: Nu e normal să mărim impozite...
2025-01-10 instant-4635
4
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
multime
5
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digi Sport
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
militari români
Ilie Bolojan: „Războiul din Ucraina a schimbat ce consideram stabil...
Screenshot 2025-10-22 150726
Administrația Trump pregătește noi sancțiuni împotriva sectoarelor...
USA News - July 30, 2025
Kamala Harris spune că ar putea candida din nou la președinție: „Nu...
daniel baluta
Daniel Băluță e favorit să fie candidatul PSD la București și pleacă...
Ultimele știri
RFK Jr se pregătește să recomande americanilor să consume mai multe grăsimi saturate, contrazicând două decenii de studii medicale
Momentul în care sunt demolate două turnuri de răcire ale unei centrale nucleare din Germania
Restricții de trafic pentru sfințirea Catedralei Naționale: Bulevardele din București pe care circulația mașinilor va fi oprită
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
medici si ranit in explozia din rahova
Pacientul cu arsuri de la explozie din Rahova se întoarce în țară. Care este starea celorlalți răniți
gavfvgfe
Pompierul care a salvat fata de 17 ani după explozia din Rahova: „Se afla fix pe colțul blocului, știam că fiecare secundă contează”
rusia-petrol
Ce efect vor avea în Europa sancțiunile impuse de SUA asupra petrolului rusesc. Expert: „România va fi afectată doar indirect”
explozie rahova
Primăria Capitalei va reconstrui blocul distrus de explozie, din Rahova. Stelian Bujduveanu: „Cei păgubiți rămân proprietari”
bloc afectat de explozie in rahova
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul din Rahova a făcut-o cu încălcarea legii”
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate...
Fanatik.ro
Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e una halucinantă
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Imagini pentru istorie! Gabi Tamaș a revenit pe terenul de fotbal la aproape 42 de ani. Video
Adevărul
Simona Halep și-a pierdut o treime din avere. Anunțul cutremurător al americanilor. 18 milioane de dolari...
Playtech
Salata de vinete fără ulei, rețeta Mihaelei Bilic. Ingredientul care îi dă un gust delicios
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi Sport
”Taci, mă!”. Adrian Mutu l-a făcut ”praf”, după ce a văzut că i-a pronunțat numele lui Cristi Chivu
Pro FM
Britney Spears, deznădăjduită după cartea fostului soț: "Iisuse, arată-mi că există Dumnezeu și că pot fi și...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Un medic cardiolog a dezvăluit cele cinci alimente „sănătoase” pe care nu le-ar mânca niciodată
Newsweek
Cât va ajunge pensia ta peste trei ani dacă azi ai între 2.000 și 6.000 lei? Două vești proaste
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...