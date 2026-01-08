Live TV

DN 24C din Iași, închis circulaţiei până vineri, din cauza viscolului. Camioanele care intră în R. Moldova, parcate la vama Costești

drum inchis din cauza zapezii
Poliţia de Frontieră Iaşi anunţă, joi seară, că DN 24C este închis circulaţiei până vineri dimineaţă, la ora 08.00.

Poliţia de Frontieră Iaşi anunţă, joi seară, că DN 24C este închis circulaţiei până vineri dimineaţă, la ora 08.00, din cauza viscolului şi a zăpezii. Autorităţile din Republica Moldova au anunţat, de asemenea, că, la Punctul de Trecere a Frontierei Costeşti, camioanele care intră în Republica Moldova sunt direcţionate şi parcate în terminalul Serviciului Vamal.

„ATENŢIE, ŞOFERI! DN 24C (Rădăuţi-Prut – Manoleasa) este ÎNCHIS circulaţiei din această seară până mâine dimineaţă, ora 08:00. Decizia a fost luată pentru siguranţa participanţilor la trafic”, a transmis, joi seară, Poliţia de Frontieră Iaşi.

Decizia a fost luată din cauza vântului puternic, care a redus vizibilitatea la zero şi a zăpezii viscolite depuse pe carosabil.

În ceea ce priveşte traficul de frontieră, instituţia citată precizează că, urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile, autorităţile de frontieră din Republica Moldova anunţă că, la Punctul de Trecere a Frontierei Costeşti (corespondentul PTF Stânca), camioanele de pe sensul de intrare în Republica Moldova sunt direcţionate şi parcate în terminalul Serviciului Vamal.

„Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi recomandă operatorilor de transport să reconfigureze traseele către alte puncte de trecere a frontierei, pentru a evita blocajele şi riscurile generate de vremea nefavorabilă”, a mai transmis instituţia citată de News.ro.

