DNA, precizări în cazul Anastasiu: Cei doi denunțători s-au prezentat din proprie iniţiativă la sediul DNA, cu denunțul gata redactat

Direcţia Naţională Anticorupţie a venit sâmbătă cu precizări în cazul Dragoş Anastasiu, arătând că în 2018, cei doi reprezentanţi ai SC Touring Eurolines SA s-au prezentat din proprie iniţiativă la sediul DNA, cu un denunţ deja redactat pe numele unuia dintre ei, iar după audiere, atribuindu-li-se calitatea de martori denunţători.

DNA mai spune că detaliile cuprinzătoare oferite de cei doi au fost valorificate şi au condus la trimiterea în judecată şi, ulterior, la condamnarea inculpatei Burlacu Angela Georgeta, ambii fiind consideraţi de procurorul de caz martori denunţători.

„Pentru corecta informare a opiniei publice cu privire la calitatea de martor denunţător pe care o persoană ar fi avut-o într-un dosar penal instrumentat de DNA, Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să facă următoarele precizări: La data de 02 februarie 2018, cei doi reprezentanţi ai societăţii SC Touring Eurolines SA s-au prezentat, din proprie iniţiativă, fără apărător, la sediul DNA cu un denunţ deja redactat pe numele unuia dintre ei. Aceştia au fost audiaţi în aceeaşi zi de procurorul de caz, atribuindu-li-se calitatea de martori denunţători”, arată DNA într-un comunicat oficial.

Potrivit DNA, „calitatea de martor denunţător este strâns legată de informaţiile utile aduse la cunoştinţa organului de urmărire penală, în orice formă (denunţ/declaraţie de martor), înainte ca acesta să fi fost sesizat”.

„Detaliile cuprinzătoare oferite de cei doi au fost valorificate şi au condus la trimiterea în judecată şi, ulterior, la condamnarea inculpatei Burlacu Angela Georgeta, ambii fiind consideraţi de procurorul de caz martori denunţători, beneficiind de prevederile legale aplicabile în această situaţie, respectiv art. 290 alin. 3 din Codul Penal şi art. 292 alin. 2 din Codul Penal”, subiniază instituţia.

Interpretări eronate

DNA menţionează că „este regretabil că, prin felul în care unii actori publici interpretează eronat dispoziţiile legale se aruncă o urmă de dubiu asupra unei hotărâri judecătoreşti definitive ce beneficiază de autoritate de lucru judecat”.

„În această dezbatere publică, în care DNA a fost solicitată de mass-media să se pronunţe asupra unui dosar pe care l-a instrumentat şi care a fost confirmat definitiv de către instanţa de judecată, interesul nostru instituţional ţine exclusiv de o prezentare corectă a faptelor şi a temeiurilor juridice. Respingem atragerea DNA în discuţii politice de orice natură”, mai spune Direcţia Naţională Anticorupţie.

Reacţia DNA vine după ce vicepremierul Dragoş Anastasiu a transmis că nu a semnat şi depus un denunţ, ci a dat declaraţii.

Anastasiu a anunţat că a cerut DNA copia „presupusului denunţ”.

„În scopul clarificării în spaţiul public a calităţii mele de martor în dosarul privind faptele de corupţie ale unor funcţionari din ANAF, am trimis astăzi la DNA o solicitare scrisă prin care am cerut o copie a presupusului denunţ pe care l-aş fi făcut. Reiterez faptul că eu nu am semnat şi depus un denunţ, ci am dat declaraţii cu privire la faptele care au avut loc”, a scris Anastasiu pe Facebook.



Vicepremierul Dragoş Anastasiu a recunoscut că a dat mită timp de 8 ani unei funcţionare ANAF, care a fost şi condamnată, într-un dosar instrumentat de DNA.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că vicepremierul Anastasiu a avut calitatea de martor, iar circumstanţele cazului nu au nicio legătură cu calitatea de vicepremier şi cu atribuţiile acestuia.

Editor : S.S.