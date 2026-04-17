Live TV

DNSC: Atenţie la mesajele primite din surse necunoscute cu identitatea Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau chiar DNSC

Data actualizării: Data publicării:
barbat cu laptop
Foto: Shutterstock

Directoratul Naţional de Sănătate Cibernetică (DNSC) transmite, vineri seară, un nou avertisment cu privire la mesajele, link-urile şi documentele primite din surse necunoscute sau suspecte.

„Atenţie la mesajele, link-urile şi documentele primite din surse necunoscute sau suspecte! Atacatorii folosesc frecvent identitatea vizuală a unor instituţii precum Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau chiar DNSC pentru a crea aparenţa de credibilitate în tentativele de fraudă online”, avertizează, vineri, DNSC.

Specialiştii explică faptul că victimele sunt adesea intimidate prin acuzaţii grave (ex. pornografie juvenilă, pedofilie, exhibiţionism, cyberpornografie) şi prin impunerea unui termen scurt de răspuns (48 de ore), pentru a induce presiune şi panică, potrivit News.ro.

„În aceste condiţii, capacitatea de analiză scade, iar atacatorii încearcă să obţină date sensibile printr-un simplu «reply» la e-mail-ul iniţial”, avertizează specialiştii.

Aceştia recomandă:

  • Analizaţi cu atenţie conţinutul mesajului, verificaţi adresa reală a expeditorului şi evitaţi accesarea link-urilor sau ataşamentelor suspecte. Marcaţi astfel de e-mail-uri ca SPAM.

  • Dacă aţi interacţionat deja şi aţi oferit date personale, de autentificare sau financiare, contactaţi de urgenţă banca pentru blocarea cardului, Poliţia pentru deschiderea unei investigaţii şi DNSC (prin numărul 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro) pentru a informa şi alţi utilizatori despre tipul acesta de atac.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Digi Sport
Au băgat divorț și acum își spală rufele în public: "Vezi-ți de viața ta de femeie materialistă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
